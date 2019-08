Un futuro più leggero per salvare ThyssenKrupp dalla crisi Quarto profit warning per il colosso tedesco, che denuncia Bruxelles per lo stop alla fusione con Tata di Matteo Meneghello

4' di lettura

ThyssenKrupp ritorna sul «luogo del delitto» e si accinge a presentare una denuncia al Tribunale dell’Ue contro la decisione con cui la Commissione, lo scorso giugno, ha bocciato il piano strategico di scissione in due società e la conseguente joint venture con Tata nel segmento europeo dei prodotti piani in acciaio. Si tratta secondo Reuters di una mossa simbolica, che però dice molto sulla difficile situazione che sta vivendo il gigante tedesco, la cui operatività negli ultimi mesi è stata rallentata dalle difficoltà di alcuni mercati di riferimento (acciaio e automotive), unite all’esigenza di dispiegare un’azione strategica di riposizionamento e semplificazione del business, ulteriormente ostacolata dall’«incidente» di Bruxelles.

La preoccupante discesa della profittabilità dei numerosi business incrociati della conglomerata tedesca (si va dai sottomarini all’acciaio, passando per gli ascensori e l’automotive) si è innescata circa due anni fa. Da allora, pressato dai fondi (tra i principali, nell’azionariato, figurano gli svedesi di Cevian e l’onnipresente Elliot), il gruppo ha inanellato quattro profit warning di fila. L’ultimo è di pochi giorni fa: con la pubblicazione della terza trimestrale, è stata fissata a circa 800 milioni la previsione per l’ebit adjusted nei 12 mesi, contro gli 1,1-1,2 miliardi previsti a maggio. Poco più di un anno fa le previsioni per l’esercizio precedente (poi chiuso con un ebit di 1,6) erano di circa 2 miliardi. Secondo Moody’s le condizioni quadro per Tk dovrebbero restare difficili per almeno altri 18 mesi. Nei giorni scorsi l’agenzia ha declassato il merito di credito del gruppo (che ha visto la massa debitoria sfondare i 5 miliardi), portando il rating a Ba3 da Ba2.

All’interno di questa spirale negativa, però, lo sgambetto che ha fatto più male è stato quello della Comunità europea. Tk, che esattamente un anno fa aveva sostituito sia il ceo, Heinrich Hiesinger sia il chairman, Ulrich Lehner, aveva elaborato una strategia di rilancio che prevedeva lo spin off del gruppo in due società distinte, per risolvere l’annoso problema della complessità del business. La prima newco, Materials (con ascensori, auto e impiantistica) da quotare a Francoforte, la seconda, Industrials, con Marina, servizi, cuscinetti e forgiati e il 50% della programmata jv con Tata. Il no di Bruxelles ha fermato tutto. «Nella sua valutazione competitiva - ha spiegato ieri l’azienda in una nota - la Commissione europea ha per la prima volta dato una definizione restrittiva del mercato che estende indebitamente il campo di applicazione della vigente normativa sulla concorrenza. «Il consolidamento dell’industria siderurgica europea è ancora giusto e necessario, come dimostra anche l’attuale situazione critica del mercato per i produttori - ha spiegato ieri Donatus Kaufmann, membro del board -. La sovracapacità e l’elevata pressione delle importazioni dall’Asia creano un ambiente in cui la prevista jv con Tata non avrebbe compromesso la concorrenza. Ci rammarichiamo della decisione della Commissione e la consideriamo troppo ampia e sbagliata».

Il ceo Guido Kerkhoff ha dovuto però in questi mesi operare una brusca inversione di marcia. E lo ha fatto già da maggio, quando si era intuito che la squadra guidata da Margrethe Vestager avrebbe chiuso la strada.

Il nuovo piano di riallineamento annunciato prevede l’uscita parziale dal business degli ascensori (è valutato circa 14 miliardi di euro) attraverso una quotazione, jv o cessione di quote (per le quali ci sono già interessi di Kone e dei fondi Kkr, Cvc e Advent. I vertici hanno poi individuato alcuni business nelle quali si prevede un graduale disimpegno. Il gruppo ha messo nel mirino tre aree: ammortizzatori e stabilizzatori per l’industria automobilistica nell’area components technology, la costruzione di linee di produzione per l’industria auto nell’area industrial solutions, e lamiere da treno (per costruzioni, cantieri navali, acquedotti) nell’area steel europe. Si tratta di attività che - spiega l’azienda - contribuiscono al 4% del fatturato ma pesano per un quarto sul calo del flusso di cassa rispetto a quanto previsto. «Valuteremo il potenziale di queste attività. Vediamo sicuramente opportunità per il loro sviluppo ma non necessariamente sotto l’egida di Tk. Non permetteremo che continui una situazione in cui business senza prospettive chiare bruciano denaro e distruggono il valore creato da altre aree» ha spiegato Kerkhoff.