Un futuro più umano attraverso la rivoluzione della globotica

Prima conclusione (alquanto nota anche se assai sfidante per i governi democratici): dobbiamo proteggere i lavoratori, non i singoli posti di lavoro, sulla scia di politiche innovative come la flexibility coltivata in Danimarca.

Seconda conclusione: la rivoluzione della globotica non deve necessariamente aggravare le ingiustizie nel mondo, deve invece concorrere a un futuro «più umano e più locale» (Baldwin).

Passata l’euforia di molti «fondamentalismi di mercato», dagli anni 90 sta crescendo la consapevolezza che le economie di mercato funzionano bene solo se appropriatamente regolate e incentivate (tra gli altri: Daron Acemoglu, In search of a new political economy, Project Syndicate, 7 aprile 2023)

Non basta investire in automazione e robotistica per accrescere la produttività dei lavoratori se non ne deriva una «prosperità condivisa» che dipende da una giusta composizione di tecnologia, istituzioni e norme sociali. Non sottovalutiamo il rischio di un mercato che sovrainveste in automazione a spese dei benefici sociali ed economici che deriverebbero da una migliore produttività dei lavoratori e da un riequilibrio delle eccessive disuguaglianze alimentate dalla crescita non regolamentata dei mercati. Gli strumenti classici di redistribuzione del reddito (fiscalità, trasferimenti) non bastano allo scopo, se la contrattazione salariale e il consenso sociale non garantiscono che i lavoratori ricevano «a fair slice of the economic pie» cioè partecipino equamente alla diffusione del maggior benessere prodotto dal progresso tecnologico.

Loading...