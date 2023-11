Un Geo parco ai confini del mondo

Ammirare la bellezza della natura artica con le sue straordinarie forme è un’esperienza ancora più emozionante ai confini del mondo. Per gli appassionati di botanica e non solo, soprattutto per chi va alla ricerca della serenità anche in viaggio, non può mancare la visita al Geoparco più settentrionale al mondo. Patrimonio dell’Unesco, il Geoparco Rokua offre tantissime sfaccettature paesaggistiche con la Valle del fiume Oulujoki e l’area del lago Oulujärvi e consente di vivere tutto l’anno indimenticabili esperienze completamente immersi nella natura. Per una sosta gastronomica, tra i vari indirizzi, c’è il Rukan Kuska Restaurant, di proprietà della famiglia Määttä, che da decenni offre ai suoi ospiti una selezione di piatti tipici ispirati alla natura di Kuusamo e preparati solo con prodotti locali di stagione. L’Hotel Ruka Safaris offre invece un’ampia varietà di alloggi confortevoli tipicamente finlandesi: dai cottage per le vacanze estive ad esclusive ville da cui ammirare la natura selvaggia circostante. L’immersione nella cultura finlandese prosegue anche al di fuori delle sistemazioni ricettive, nelle numerose saune interne alla struttura in cui gli ospiti possono rilassarsi a fine giornata e godersi la magia della natura che li circonda.

