Un giardino privato

Per gli amanti della natura, ma anche per coloro che desiderano ricercare un senso di pace nella vita quotidiana, l’Arboreto Folly è una tappa da non perdere. Il giardino è il simbolo del profondo legame ungherese con il territorio. Rappresenta la storia di una famiglia del luogo che ha creato una collezione unica di cedri e cipressi secolari. Il giardino naturale della famiglia Folly è adatto sia ad un pubblico adulto che ai più giovani ospiti, ai quali è dedicato un ampio parco giochi in legno. Di recente è stato inaugurato un nuovo ristorante ospitato tra le mura di una residenza che vanta 160 anni di storia.

