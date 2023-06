Un giudice blocca l’acquisizione Microsoft-Activision Blizzard per 69 miliardi di dollari

Il no di Londra

L'antitrust europeo aveva dato il via libera all'accordo mentre il regolatore britannico aveva dato parere negativo. Nel motivare la bocciatura, Londra aveva spiegato che Activision, con il suo popolare ’Call of Duty’, avrebbe concesso troppo potere a Microsoft nel settore dei videogiochi cloud e che il colosso di Redmond non è riuscito a spazzare via le preoccupazioni e i dubbi sugli effetti delle annunciate nozze sull’industria nascente e in forte crescita.



