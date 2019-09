Un governo europeo, non fatto in Europa di Sergio Fabbrini

Dice la (nuova) opposizione: «Il (nuovo) governo Conte è stato fatto in Europa. È un governo europeo per fare gli interessi della Germania e della Francia, non dell’Italia». Questa interpretazione, della soluzione della crisi governativa italiana, costituirà il leit motiv della (nuova) opposizione, la linea-guida della sua campagna elettorale. Stanno così le cose? A me non pare. È vero che si tratta di un governo europeo, ma non nel senso inteso dalla (nuova) opposizione. Per almeno tre ragioni.

Primo. Dal Trattato di Maastricht del 1992, l’Unione europea (Ue) non è più un ambito di politica estera, ma di politica interna. La politica europea viene decisa dal presidente del Consiglio e dal ministro dell’Economia, con l’aiuto del ministro degli Affari europei, e non più dal ministro degli Affari esteri. Tant’è che quest’ultimo (che non può usare il ministero come sede per le riunioni dei ministri del proprio partito) ha una responsabilità primariamente internazionale. Solo una visione primitiva può condurre a pensare che il rapporto tra il nostro Paese e l’Ue (e l’Eurozona in particolare) sia a somma zero, se vince l’uno perde l’altro. L’Ue e l’Eurozona sono costituite anche da noi, il loro funzionamento richiede rapporti di reciproca fiducia tra gli Stati membri e le istituzioni comuni. Il nuovo governo è europeo in quanto è guidato da persone che sono consapevoli della compenetrazione tra Roma e Bruxelles. A cominciare dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, un europarlamentare (e non già un eurocrate) che ha presieduto con competenza ed efficacia la Commissione economia e finanza del Parlamento europeo. Naturalmente, riconoscere tale compenetrazione non significa accettare la governance adottata per organizzarla.

Quella governance produce effetti asimmetrici tra Paesi del nord e del sud e soprattutto è divenuta (per via della sfiducia prodotta dalla crisi dell’euro) un sistema di crescente centralizzazione regolativa delle politiche economiche nazionali. È qui che bisognerà intervenire, non solamente rivendicare una maggiore flessibilità nell’interpretazione del Patto di stabilità e crescita. Un intervento, però, che sarà tanto più credibile quanto più sarà accompagnato da scelte coerenti al nostro interno, capaci di favorire insieme crescita economica e sostenibilità del debito pubblico. Altroché le chiacchiere di Borghi e Bagnai.

