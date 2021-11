Un governo globale per affrontare Covid e clima che cambia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al G20 di Roma e alla Cop26 di Glasgow sono emersi timidi segnali positivi su temi “globali” come la pandemia e il riscaldamento del pianeta dovuto alle emissioni di CO2. Ancora una volta però è apparso chiaro che manca un “governo globale”. Le Nazioni Unite sono una grande assemblea parlamentare, il G20 è una grande assemblea condominiale. È invece urgente avere un Comitato esecutivo (un nuovo G8) che metta sullo stesso tavolo tutte le grandi aree del mondo per concordare decisioni comuni e impegnarsi a rispettarle.

Un’antica parabola della teoria economica dei beni pubblici-collettivi riferisce di una isola infestata da serpenti velenosi e abitata da cinque tribù in lotta tra loro. Nessuna tribù vuole assumere l’onere di combattere i serpenti per non fare un evidente effetto “esterno” positivo e gratuito alle altre. Vincono i serpenti e le cinque tribù vengono sterminate.

Covid e ambiente ne sono la dimostrazione più concreta e più evidente.

Sul pianeta Terra vivono oltre 7 miliardi di persone. Tre miliardi nelle aree avanzate possono usare le vaccinazioni contro il Covid. Quattro miliardi del terzo e quarto mondo non possono né produrre, né distribuire, né iniettare i vaccini. Questi diventano un enorme bacino sperimentale per il Covid che potrebbe mutare in varianti pericolose e forse più forti degli attuali vaccini. È evidente che siamo di fronte a una corsa contro il tempo per la quale occorre una decisione globale: come trasferire a quei quattro miliardi di persone risorse economiche e vaccini e come organizzarne la logistica di distribuzione e di inoculazione. Senza questo il Covid rischia di essere un boomerang: cacciato dalla porta ci rientra dalla finestra nel giro di pochi anni. È positivo che si sia deciso di trasferire al terzo mondo 1 miliardo di dosi di vaccino. Il problema però è come produrre e distribuire nel mondo 10 miliardi di dosi all’anno almeno per i prossimi cinque anni.

Sull’ambiente occorre partire dai dati, distinguendo tra l’attuale stock accumulato dall’inizio dell’industrializzazione a oggi e i “flussi” di emissioni di CO2 che si aggiungeranno da oggi in poi. L’attuale stock è stato così determinato nei decenni passati: gli Stati Uniti hanno prodotto il 25% del totale, l’Unione Europea il 22%, la Cina il 13%, l’India il 3 per cento. Su questi dati poggia il ragionamento/accusa dei Paesi emergenti verso quelli industrializzati. Stati Uniti ed Europa soprattutto hanno inquinato il mondo per circa il 50% dello stock attuale e adesso che sono benestanti vogliono imporre limiti all’inquinamento degli altri. Questi Paesi non sono disponibili a bloccare il loro sviluppo per ridurre le emissioni e comunque tendono a spostare molto avanti nei decenni gli obiettivi di limitazione.