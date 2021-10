Un’idea per il retroporto di Gioia Tauro: ingegneria finanziaria e rilancio infrastrutturale

L'aderenza del progetto di polo di trasformazione agroalimentare al punto n.2 del PNRR: Rivoluzione verde e transizione ecologica” dovrebbe garantire la possibilità di emettere titoli certificabili come green bonds, o sustainability bonds secondo la più stringente classificazione CBI/ICMA, nella prospettiva di accedere ad un mercato dei capitali in forte crescita.

A titolo esemplificativo, gli ABS potrebbero essere strutturati in 6 tranches ordinate dalle meno rischiose (garantite dallo Stato) alle più rischiose assimilabili a veri e propri growth bonds.

COME FUNZIONA Un fondo a capitale misto privato-pubblico per le infrastrutture Loading...

Per una migliore governance del rischio, la tranche intermedia (c.d. mezzanine) potrebbe essere supportata da garanzie regolate a prezzi di mercato preferibilmente rilasciate dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI). In subordine si potrebbe ricorrere a garanzie dei singoli Stati membri o di appositi consorzi.

Grazie alle garanzie la tranche più sicura potrebbe essere negoziata sul mercato interbancario e depositata dalle banche in Banca Centrale Europea come collaterale per accedere ai finanziamenti. Una replica sintetica dei BTP insomma, con un possibile premio al rischio per il minore livello di liquidità/liquidabilità.

Un’altra funzione per i titoli senior emessi dal veicolo potrebbe essere quella di collaterale per ricapitalizzare le imprese di trasformazione agroalimentare in difficoltà del Mezzogiorno.