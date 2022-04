Un indice della fiducia che aiuti a capire il futuro degli italiani

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Prevedere il futuro è diventato una sorta di mission impossible. L’esempio plastico di tale condizione sono le previsioni del Pil che devono essere revisionate ormai di mese in mese sulla base di eventi difficilmente prevedibili. Esattamente come accadeva al signor Palomar, nell’omonimo famoso romanzo di Calvino, che pensava di essere riuscito a «vedere tutto quello che poteva vedere dal suo punto di osservazione, ma poi salta fuori sempre qualcosa di cui non aveva tenuto conto». È la definizione letteraria della complessità dei fenomeni sociali ed economici, la loro attuale non linearità e instabilità, tratto invece caratteristico dell’epoca industriale e fordista, che rende gli accadimenti meno prefigurabili.

Il che tributa all’azione della programmazione la caratteristica di un’arte flessibile e creativa, sempre meno determinata dalla stretta razionalità.

Loading...

Questo è il frutto del fatto del vivere in un “condominio globale” e, esattamente come in uno stabile dove vivono diverse famiglie, non vi è più alcuna azione che non abbia conseguenze – in varia misura – sui vicini che coabitano. L’abbiamo ben sperimentato in questi primi 20 anni del nuovo secolo, dove si sono susseguiti una serie di situazioni che hanno progressivamente investito l’intero pianeta. Dall’attacco alle Torri Gemelle (2001), passando per la crisi finanziaria generata dal fallimento della Lehman Brothers (2008) e la crisi dei debiti sovrani (2012), fino alla pandemia (2020) e ora la guerra alle porte dell’Europa (2022). E, come si può osservare, accadimenti che maturano in tempi sempre più ravvicinati e raccontano di come la nostra “nuova normalità” (per dirla col titolo del libro di Cipolletta) sia segnata da continui mutamenti.

Probabilmente usciti (facendo gli scongiuri) dalle fasi più acute della pandemia, con il Pnrr e le copiose risorse provenienti dall’Unione Europea disponibili per rilanciare un’Italia che proveniva da un lungo periodo di crescita lenta e apportare le riforme strutturali necessarie per la sua competitività, siamo piombati all’interno di un’altra crisi umanitaria, bellica ed energetica. Tutto ciò rende le prospettive future imprevedibili, schiacciando tutto su un “presente continuo”, in incessante evoluzione.

Di fronte a uno scenario così incerto il senso di spaesamento è diffuso. Un Paese che, dopo lo slancio dello scorso anno, torna a faticare nel proseguire quell’andamento, non solo sulla base dei dati strutturali, ma anche nell’immaginario collettivo, nel sentimento di fiducia.