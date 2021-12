Un indice per misurare la giustizia ambientale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Siccità, inondazioni, eventi estremi che sconvolgono la vita di milioni di persone ovunque nel mondo. E ancora inquinamento, guerre per le risorse naturali e catastrofi. Per misurare i livelli di giustizia ambientale ora arriva un indice ad hoc messo a punto dalla ong Mani Tese insieme a Fondazioni Isi, che sarà realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo. La piattaforma digitale che sarà creata e il rapporto saranno strumenti non solo di conoscenza ma anche di advocacy davanti ai governi e alle istituzioni nazionali.

Un indicatore multidimensionale

L’idea di creare un indice di giustizia ambientale nasce come progetto pilota all’interno del programma Innovazione per lo sviluppo di Fondazione Cariplo e Fondazione Compagnia di San Paolo.

«La giustizia ambientale è uno dei nostri temi forti su cui abbiamo sentito l’esigenza di mettere in piedi uno strumento di advocacy nel dialogo con le istituzioni - spiega Elias Gerovasi, responsabile progettazione & innovazione di Mani Tese - Il problema è che esiste una casistica ma non abbiamo trovato sinora una modalità di misurazione». Così, all’interno dello studio di fattibilità ci si è posti la domanda: quali fattori prendere in considerazione per misurare la giustizia ambientale? Con un gruppo di lavoro di accademici (Università di Milano Statale) e con gli scienziati dei dati (Fondazione Isi) hanno cercato di comprendere quali indicatori esistono e come comporre un indice. «Non ci sono indici sintetici di riferimento ma solo indicatori parziali, dalle emissioni di Co2 al consumo di suolo» aggiunge Gerovasi. Ora l’indice sintetico messo a punto esplora più dimensioni estratti da dataset di varie fonti. Tre le aree principali di fonte dei dati:

1) ambiente: sprawl urbano (Fao)* procapite 2) Red list index (SDGs) con le specie a rischio

2) società: tasso di mortalità per inquinamento (SDGs), indice di libertà di stampa (Reporters Without Borders), indice Gini (World Bank) che misura la disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza