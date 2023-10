Un Innovation center nel cuore dell’Alpago

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

All’interno del suo stabilimento in Alpago - Belluno - Copeland (azienda globale di tecnologie per il clima), ha inaugurato a fine settembre un Innovation Center unico nel suo genere. Uno spazio multifunzionale di circa mille metri quadri dotato di un laboratorio all’avanguardia dedicato alla ricerca e sviluppo, oltre ad aree di formazione e accoglienza. La struttura sarà utilizzata dal team Copeland di Belluno (Coperland Controls Srl, che conta oltre 200 persone): la Business Unit di Belluno ha registrato una rapida crescita nel corso degli anni e il lancio di questo Innovation Center segna il prossimo capitolo nel percorso di sostenibilità di Copeland in Italia. L’obiettivo è raggiungere un nuovo livello di eccellenza nell’innovazione dei controllori, consentendo all’azienda di anticipare le esigenze del mercato sviluppando soluzioni innovative e sostenibili, aumentare la soddisfazione dei clienti, ridurre il “time-to-market” sia per i prodotti che per i clienti, certificare la funzionalità e l’efficacia dei prodotti, grazie alla possibilità di testarli in applicazioni reali, infine fornire sul mercato prodotti e soluzioni ancora più affidabili e sicuri. Il lavoro svolto a Belluno aiuta a controllare la temperatura lungo tutta la catena del freddo, garantendo la sicurezza e la qualità degli alimenti e delle merci deperibili: ciò include il trasporto di merci via mare, terra e aria. Copeland fornisce soluzioni di tracciabilità per merci deperibili e refrigerate spedite ogni anno su strada e via mare. Si tratta di tecnologie che monitorano inoltre lo stoccaggio delle merci deperibili e il luogo in cui vengono consumate o vendute. Il Copeland Innovation Center dispone di una serie di sale all’avanguardia per la ricerca e lo sviluppo, tra cui un Innovation lab per testare nuove apparecchiature, un Market lab con test in applicazioni reali di supermercati e minimarket, una camera climatica per testare attrezzature in tutte le condizioni climatiche di temperatura, umidità e velocità dell’aria, un’area esterna con le macchine per il Market lab in modo da testarle in applicazioni reali e un’area accoglienza per il coinvolgimento e la formazione dei clienti.