Un invito alla lettura per i giovani

Regola numero uno: mai sovrapporre la vita professionale, a partire da quella politica, con la vita personale. Ma capita spesso che ogni regola abbia eccezioni. E il caso di Romano Prodi e Flavia Franzoni lo conferma. Lo stesso Prodi ha ricordato, in occasione del funerale della moglie, i 54 anni di matrimonio, praticamente una vita passata insieme, la loro vita. È stata però anche un pezzo della storia del Paese, della storia degli italiani, sia di quelli schierati dalla loro parte, sia dello schieramento opposto. Per questo abbiamo deciso di pubblicare l'intervento del Professore, scritto a mano, la sera precedente al funerale.

Mi permetto di consigliarne la lettura, a quelli che hanno tifato per l'Ulivo e al fronte berlusconiano. In particolare ai giovani che leggono il Sole 24 Ore e ai figli dei lettori meno giovani. Sono parole in cui vengono testimoniati valori importanti, direi fondamentali: l'impegno sociale, la necessità “che per ogni lacerazione sia necessario fare un rammendo”, dolcezza e severità, il divertirsi “con tutta la tribù” perché vivere è anche divertirsi. L'orologio biologico non lascia scampo, ma l’importante è lasciare traccia di una vita che ha meritato di essere vissuta.