Un'isola italiana negli Usa: la collezione di Nancy Olnick e Giorgio Spanu

Con ricerche approfondite su ogni lavoro, sul suo significato, i materiali, il valore di mercato. Consultiamo regolarmente i risultati d'asta e chiediamo consiglio ai professionisti di cui ci fidiamo. Il nostro principio è: se ami l'opera, non ti pentirai mai del prezzo che hai pagato!

COME È NATO MAGAZZINO ITALIAN ART? LA SUA STORIA, LE SUE ATTIVITÀ, IL NUOVO SPAZIO, LE PROSSIME INIZIATIVE.

Magazzino Italian Art ha aperto il 27 giugno 2017. Ci permette di condividere la nostra passione e di esplorare, attraverso la programmazione espositiva, l'impatto e la risonanza, a livello globale, dell'arte post-war e contemporanea italiana, sulla quale è focalizzato anche il nostro centro di ricerca, con un archivio e una biblioteca di oltre 5mila volumi. Ospitiamo cicli di conferenze con artisti, lezioni accademiche, proiezioni di film, concerti, presentazioni di libri e laboratori che celebrano la cultura italiana.

QUANTO SONO IMPORTANTI LA COMMITTENZA E LA PRODUZIONE DI NUOVE OPERE NEL VOSTRO MODO DI COLLEZIONARE E NELLA PROGRAMMAZIONE DI MAGAZZINO ITALIAN ART?

Sono essenziali per il museo: favoriscono la proliferazione di nuove idee e relazioni. Offrono al pubblico l'occasione per interagire con l'opera, come nel caso della performance collettiva Red Regatta di Melissa McGill alla Biennale di Venezia del 2019. Il coinvolgimento delle persone è alla base delle azioni che abbiamo realizzato a Cold Spring: nel 2017 la Walking Sculpture di Michelangelo Pistoletto e, due anni dopo, The School of Narrative Dance di Marinella Senatore. Il nostro progetto più recente, Homemade, si è svolto durante il lockdown e ha prodotto le opere di otto artisti italiani, ora in mostra al Magazzino.