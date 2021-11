Un’Italia fantasma pareggia 0-0 con l’Irlanda del Nord. Non ci restano che gli spareggi

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Uno spettro si aggira per l'Europa, per dirla coi filosofi. Lo spettro è l'Italia che a Belfast, contro l'Irlanda del Nord, non va oltre lo zero a zero condannando gli azzurri, se vogliono andare ai mondiali in Qatar, alla lotteria dei playoff di marzo.

Una carta di riserva, molto insidiosa, che verrà giocata tra il 24 e il 29 marzo sperando che nel frattempo Mancini riesca a far resuscitare un fantasma che non ha più nulla di quel gruppo fantastico che solo quattro mesi fa ha conquistato l'Europeo. Troppi errori, troppe distrazioni, un attacco spuntato. E un’anima che non c’è più. Ritrovarla non sarà facile.

Loading...

Le notti magiche sono lontane

Non bastasse, da Lucerna risuona come un martello il largo 4-0 con cui la Svizzera si è sbarazzata della Bulgaria, una goleada che ci fa ancora più male e che ridicolizza tutti i nostri calcoli per far quadrare la differenza reti. Il problema è che questa nazionale, per tanti motivi, non è più quella che ci ha elettrizzato questa estate. Altro che notti magiche. A Belfast, nella città di George Best e dei cantieri dove fu costruito il Titanic, gli azzurri si inabissano. Avrebbero potuto giocare all'infinito senza mai fare un gol. E non solo perchè gli irlandesi si sono difesi alzando un muro quasi impenetrabile come l'Italia negli Anni Sessanta, ma soprattutto perchè abbiamo smarrito quella freschezza che era la nostra arma vincente.

Vero che tra gli azzurri c'erano parecchie assenze (Chiellini, Verratti, Immobile), ma allo stadio di Windsor Park l'Italia, che doveva giocarsi il tutto per tutto, ha messo in scena una delle sue serate peggiori. Una specie di amara fotocopia dell'eliminazione del 1958. Evidentemente il cielo d'Irlanda ci fa male. Molto male. Pur mantenendo il controllo del gioco, non siamo mai riusciti a tirare una volta nello specchio della porta di Peacock Farrel. Tanti lanci lunghi, dal piede di Bonucci, ogni volta velleitari e imprendibili per le nostra punte (Chiesa, Insigne e Berardi) sempre imbrigliate dai difensori irlandesi.

Ricordate? Evitate i cross e i lanci lunghi, aveva detto Mancini, ben sapendo che gli irlandesi nella giostra del tamburello ci sguazzano. Parole al vento.