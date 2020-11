Un italiano a capo del design dell’inglese Land Rover Massimo Frascella assume la responsabilità dello stile del brand. Ruolo di Gerry McGovern che ora gestirà i due centri stile congiungi dei brand del Gruppo britannico: Land Rover e Jaguar di Corrado Canali

Lo stile sembra essere tornato strategico anche nell’era dell’elettrificazione di massa. Non è un caso che Luca De Meo fra le prime iniziative prese alla guida del Gruppo Renault sia stata quella di rafforzare l’equipe di design. Ora però la nomina di Massimo Frascella, 49 anni toscano di Massa Carrara, a nuovo responsabile del design di Land Rover assume un valore particolare visto che lo stilista italiano prende il posto di Gerry McGovern firma davvero di spicco nel settore del design automobilistico visto che ha al suo attivol’Evoque una delle più belle automobili di sempre.

Una promozione voluta dal ceo di Jaguar & Land Rover Thierry Bollorè

La nomina di Massimo Frascella, fra l’altro, arriva a pochi mesi dalla nomina del francese Thierry Bolloré a nuovo ceo del gruppo Jaguar Land Rover. Il che significa che lo stile sta tornando davvero strategico. E’ pur vero che Fascella non nasce dal nulla visto che fino ad oggi è stato responsabile del design degli esterni del brand britannico e che ha lavorato su tutti iprogetti di punta degli ultimi anni come la stessa Evoque o ancora la Discovery, la Velar e le Range Rover Sport e Range Rover, fino all’ultimo modello arrivato sul mercato nuovo Land Rover Defender.

Le tappe della carriera di Massimo Fascella fino a Land Rover

Due le tappe fondamentali nella formazione del designer italiano maturate dopo la frequentazione dello Iaad di Torino, l’Istituto d’Arte Applicata e Design a cui ha fatto seguito il primo impegno alla Stile Bertone. Nel 2000 Frascella, infatti, debutta in Ford come Senior Designer per poi quattro anni dopo passare alla Kia, un altro marchio che ha avviato una trasformazione stilistica. Per Kia, Massimo Frascella ha messo mano ai due suv di punta dell’offerta del brand coreano Sportage e Sorento, ma anche del minivan Soul e della citycar Rio. Ma la svolta alla carriera di Fascella arriva nel 2011 quando sbarca al gruppo Jaguar Land Rover che da oggi in poi significherà seguire il programma di elettrificazione di Land Rover, mantenendo viva la tradizione di un brand con oltre 70 anni alla spalle.

Gerry McGovern coodinatore dello stile di Jaguar & Land Rover

La nomina di Frascella risponde, dunque, ad un esigenza anche di molti altri gruppi automobilistici, come detto di Renualt e anche da Stellantis una volta completata la fusione fra i gruppi Fca e Psa. All’indomani della pandemia i brand dell’auto a ricerca sono di nuove soluzioni anche di stile per poter superare il momento difficile dopo il covid-19. A tirare comunque le file in casa Jaguar & Land River si sarà sempre Gerry McGovern al quale, infatti, riporteranno oltre a Massimo Frascella anche il suo omologo, ma per Jaguar che è Julian Thompson.