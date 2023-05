Un italiano su cinque non ha finito le scuole medie. Tutti i dati sulla dispersione scolastica

PERCENTUALE DI RAGAZZI DI TERZA MEDIA PER RISULTATO ALLE PROVE INVALSI 2022 Loading...

Il MIUR (Ministero della Pubblica Istruzione) aveva pubblicato nel 2019 alcuni dati sulla dispersione scolastica. La dispersione scolastica si misura con due indicatori: chi non si iscrive all'anno scolastico successivo e chi abbandona in corsa durante l'anno. Bene, fra il 2016/2017 e il 2017/2018 la percentuale di abbandono nella scuola secondaria di I grado (le scuole medie) risultava pari all'1,17%, mentre nella secondaria di II grado (le scuole superiori) pari al 3,8%.

TITOLO DI STUDIO DEGLI ITALIANI DI PIÙ DI 9 ANNI DI ETÀ NEL 2019 Loading...

Il fatto che la dispersione scolastica sia più frequente fra la popolazione di origine straniera non è un indicatore così interessante come potrebbe sembrare. Ai fini di tracciare i contorni del complesso dei futuri cittadini e dei futuri lavoratori che opereranno nel nostro paese, l'etnia è irrilevante.

Con l'espressione “abbandono scolastico” non si intende poi solo chi non ha terminato la scuola dell'obbligo, ma anche chi si è trovato ad abbandonare un percorso intrapreso post diploma. Ragazzi e ragazze che iniziano per esempio un corso di laurea triennale che vorrebbero inizialmente terminare, ma che poi invece si ritirano. In molti casi può trattarsi di una scelta condizionata da fattori socio economici. La già citata indagine di INAPP ha evidenziato che oggi esistono 5 milioni di diplomati fra i 18 e i 74 anni che si sono iscritti a percorsi universitari senza portarli a termine.

Un passo indietro: chi non ce la fa a raggiungere le competenze minime

La discrepanza di risultati scolastici già alla scuola media è evidente. Stando all'ultima nota di Istat sulle misure del benessere equo e sostenibile dei territori, dal pre al post pandemia le competenze numeriche e alfabetiche dei ragazzi che nell'estate 2022 frequentavano terza media sono peggiorate in tutte le province italiane. Nel complesso 4 ragazzi e ragazze su dieci non raggiungono le competenze alfabetiche minime richieste, addirittura il 46% al Sud, e il 43% non raggiunge quelle numeriche, con picchi del 56% nel Meridione.

Questi dati sono estrapolati dalla più recente rilevazione INVALSI che dal 2018 esamina i livelli di competenze per l'italiano, la matematica e l'inglese a seconda del grado di istruzione. Non raggiungere il livello 3 significa non saper individuare una o più informazioni fornite esplicitamente in una porzione ampia di testo, distinguendole da altre non pertinenti, o ricostruire il significato di una parte o dell'intero testo ricavando informazioni implicite da elementi testuali. Non aver raggiunto il livello 3 in matematica significa non utilizzare le abilità di base acquisite nella scuola secondaria di primo grado e collegare tra loro le conoscenze fondamentali.