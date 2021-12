Un italiano alla guida della «nuova geografia» di Boston Consulting Group

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuova governance e nuova geografia per Boston Nonsulting Group, società di consulenza strategica che ha aperto una nuova area geografica (Mediterraneo orientale, Caucaso e Russia) nominando alla guida Davide Di Domenico, che ne sarà l’amministratore delegato a partire dal 1° gennaio, mentre Giuseppe Falco assumerà il ruolo di Chair Italia.

Nato a Palermo 48 anni fa e laureato in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano, Davide Di Domenico ha coordinato alcuni tra i più grandi progetti di trasformazione industriale e digitale di BCG a livello globale e ha la responsabilità del settore Automotive & Mobility per la geografia europea e Sud America.

Di Domenico guiderà gli uffici di BCG Italia, Russia, Turchia, Grecia, Israele, Azerbaijan, Kazakistan, Uzbekistan: un sistema costituito da oltre 70 Partner e Managing Director e un fatturato che nel 2021 ha raggiunto i 400 milioni di dollari.

Di Domenico raccoglie il testimone da Giuseppe Falco che, dopo otto anni nel ruolo di amministratore delegato di BCG Italia Grecia Turchia Israele, ricoprirà l'incarico di Chair BCG Italia. Giuseppe Falco è membro core delle practice Energy e Industrial Goods a livello globale. Nel corso della sua carriera si è sempre occupato di grandi trasformazioni per importanti realtà aziendali e imprese familiari, sia in ottica di turnaround e rilancio, sia in ottica di innovazione del business model e digital transformation. Laureato in ingegneria meccanica presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nel 1995, ha ottenuto il titolo MBA presso il MIP Politecnico di Milano nel 1998.