Un italiano su tre utilizza servizi fintech, meno digitali le Pmi Si allargano i confini dei servizi finanziari: oltre a Big tech, in gioco anche utilities, retail, tlc e automotive di P.Sol.

(NurPhoto)

2' di lettura

Dall’Open banking all’Open Finance. La rivoluzione digitale investe finanza e assicurazioni portando banche e attori tradizionali a competere con imprese innovative e Big tech, insieme a utilities, retailer, operatori tlc e case automobilistiche, allargando lo scenario competitivo a tutte le componenti del mondo finanziario.

L’ecosistema italiano del fintech è partito in ritardo ma sta accelerando, anche se rimane un problema culturale che frena gli attori più tradizionali e una carenzza strutturale di capitali per alimentare le nuove idee. È questo il quadro composito che emerge dalla ricerca dell’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, presentato oggi a Milano.

Tredici milioni di utenti

Sono ben 12,7 milioni - poco meno di uno su tre in età tra 18 e 74 anni - gli italiani che a oggi utilizzano già un servizio fintech, mostrando elevati livelli di soddisfazione. I servizi più utilizzati sono i pagamenti mobili (14%) e i chatbot per comunicare con la banca (10%), mentre tra i meno usati figurano le assicurazioni on demand e quelle con premi basati sul comportamento.

Fintech, crescita costante dei pagamenti digitali

Nella gestione del risparmio il 40% non si affiderebbe a nessun attore, ma quelli preferiti rimangono i tradizionali come operatori postali e bancari. I più giovani (18-24 anni) guardano però con interesse anche a produttori di smartphone e startup. Per quanto riguarda le assicurazioni solo il 14% ha già acquistato una polizza completamente online.