Un itinerario fra arte e gusto: lo stile secondo Marco Fabio Apolloni

Mangio più volentieri a casa mia: l'ultima carbonara che ho fatto, sbattendo i rossi con la frusta a bagnomaria, con il pecorino e un po' d'acqua di cottura, non mi era mai venuta così buona. Ho qualche speranza per il futuro, quando riaprirà l'Osteria Margutta a Roma. Ho comprato le mura del locale perché non ci venisse qualche franchising, del genere Burger&Cavoli fritti (L'Osteria Margutta, in via Margutta 82, dovrebbe riaprire a partire da novembre, www.osteriamargutta.it. Per la carbonara, Apolloni consiglia anche il guanciale comprato da Viola, norcino in piazza Campo de' fiori 43. E, per chi non volesse cucinare, la trattoria La Carbonara, fondata da Andreina Salomone, www.ristorantelacarbonara.it).

Osteria Margutta.

IL MIGLIOR SOUVENIR CHE HO PORTATO A CASA DA UN VIAGGIO

Riporto in Italia dall'estero capolavori perduti. Come il coro certosino piemontese del 1740, comprato da mio padre in Irlanda, e restaurato a mie spese alla scuola di restauro della Venaria Reale, affinché potesse stupire al centro della mostra Genio e Maestria. Finita la mostra, non l'hanno voluto nemmeno in comodato gratuito, mi hanno detto di non avere posto. Gli ho fatto spazio nella mia galleria (il catalogo della mostra costa 40 euro, su www.allemandi.com).

UN OGGETTO DA CUI NON MI SEPAREREI MAI

Nudi veniamo al mondo, nudi lo lasciamo. Meglio di tutto è venderli, gli oggetti, finché si può.