Un itinerario tra sette castelli per addentrarsi nella storia e nella natura del cuore d’Europa

L'Ungheria scommette sulla cultura e investe sul progetto NÖF (National Heritage Protection and Development Program) per rivalutare i suoi siti storici. La regione nel cuore dell'Europa conta più di duemila edifici tra dimore reali, chiese e palazzi e, dal 2020 sono in ristrutturazione 17 castelli e 12 fortezze che rappresentano il grande patrimonio storico del Paese, attrazione ogni anno di migliaia di turisti e appassionati di arte. Il Piano di sviluppo 2023-2030 ha l'obiettivo di incrementare i visitatori internazionali e portare il peso del turismo sul Pil dal 12 al 16%, grazie anche a un a maggiore ricettività alberghiera (circa 4500 camere aggiuntive) entro il 2025. La tutela del patrimonio nazional passa anche dalla ristrutturazione di 30 edifici in linea con gli stili delle diverse epoche per far rivivere la realtà storica raccontando - attraverso le esposizioni, i programmi interattivi e le visite guidate - la storia delle famiglie che hanno costruito i castelli ungheresi (dai Grassalkovich agli Esterházy ai Festetics). Ecco un itinerario che ripercorre la storia di queste nobili famiglie locali, inclusa un'escursione Veszprém-Balaton, Capitale Europea della Cultura 2023.

