Un laboratorio nanotech on-chip per valutare traumi cerebrali dal sangue

Un progetto utile su diversi fronti

Stefano Peroncini, ad del venture capital Eureka! Venture Sgr, che gestisce il Fondo Eureka! Fund I - Technology Transfer, investitore in Inta non ha dubbi sulle prospettive future di questo progetto “hi-tech”, anche in settori molto diversi tra loro: «I ricercatori hanno sviluppato il prototipo di uno strumento diagnostico innovativo, cosiddetto lab-on-chip, per l'analisi dei fluidi con caratteristiche quali l'essere veramente portatile, non invasivo e con numerose applicazioni in vari ambiti tra cui il biomedicale, sicurezza, l'industri 4.0 e la food-analysis. Peraltro lo stesso strumento può essere usato anche per rilevare altri cosiddetti “bio-analiti”, quali virus e batteri. Quindi direi un progetto molto in linea con i tempi di pandemia.A breve annunceremo un terzo importante closing del fondo Eureka! I per oltre 11 milioni di euro, grazie a nuovi investitori istituzionali, che ci consentirà di superare abbondantemente il target iniziale di raccolta che avevamo di 50 milioni di euro».

Lo spinoff è stato fondato nell'aprile 2020 da un team d'eccellenza composto da Matteo Agostini, PhD in Molecular biophysics, ricercatore alla Scuola Normale Superiore, Marco Cecchini, PhD in Condensed Matter Physics primo ricercatore di Cnr-Nano, e Marco Calderisi, PhD in Metabolomics, con l'intento di rivoluzionare il mondo della diagnostica portatile di alta precisione.

«L'ingresso di Eureka! e di A11 ci permetterà di velocizzare il percorso di crescita di Inta, per arrivare rapidamente allo sviluppo e alla commercializzazione della nostra tecnologia. Il contributo dei fondi di investimento sarà fondamentale per intraprendere al meglio il trasferimento tecnologico Università-Industria e creare nuove opportunità di sviluppo professionale e commerciale – segnala Agostini, co-fondatore e ad di INTA».

Sulla stessa lunghezza d'onda è Anna Amati, Partner di Eureka! Venture Sgr: «Siamo veramente soddisfatti di aver incontrato Matteo ed il team di Inta sul nostro percorso. Lavorando con loro in questo periodo, ne abbiamo apprezzato la serietà, la competenza, la passione e la determinazione nel voler portare sul mercato i risultati della loro straordinaria attività di ricerca che ci auguriamo possa creare realmente un forte e positivo impatto su scala mondiale».