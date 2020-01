Un libro per far capire il futuro per le imprese di Paul Nunes

L'era post-digitale si sta rapidamente affermando. Il continuo emergere di elementi tecnologici e fenomeni socioculturali completamente nuovi, molti inimmaginabili fino a qualche anno fa, sta modificando drasticamente l'ecosistema all'interno del quale si muovono le imprese. La loro incapacità di cambiare velocemente impedisce di trarre vantaggio da questi cambiamenti generando “valore intrappolato” ed enormi rischi per il business.

Alle aziende e al loro management si richiede dunque l'adozione di una forma mentis completamente diversa e l'impiego di nuovi modelli operativi capaci di gestire questa evoluzione: un sistema che preveda una “re-invenzione perpetua”, che possa liberare valore e generare una crescita sostenibile nel tempo.

È partendo da questo assunto che è nato il volume “Pivot verso il futuro”, che attraverso il racconto e la descrizione di casi di successo e fallimenti, vuole essere uno strumento per aiutare le imprese a gestire in modo equilibrato l'evoluzione dei propri modelli tenendo in considerazione ciò che è vecchio (old), ciò che è attuale (now) e le nuove prospettive (new). Quello che chiamiamo il “Wise Pivot” e che permette alle imprese di espandersi in nuove aree senza abbandonare il proprio core business.

Il libro è frutto di oltre 2 anni di ricerche condotte da Accenture su migliaia di imprese in oltre trenta settori industriali e raccoglie gli esempi di alcune tra le più importanti aziende del pianeta. Allo stesso tempo, nasce dall'esperienza di Accenture, che negli anni ha saputo reinventarsi continuamente, sperimentando su sé stessa e sulle proprie persone il “wise pivoting” verso il nuovo.

L'idea alla base del libro è che le aziende non possono più operare semplici accorgimenti per essere al passo coi tempi ma hanno bisogno di un modello diverso per far fronte ai cambiamenti determinati da tecnologia e innovazione: uno dei principali errori commessi è infatti quello di migliorare l'organizzazione aziendale in modo lineare a fronte di sviluppi tecnologici che hanno invece effetti esponenziali sulla loro natura.