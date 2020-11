Un libro di ricette semplici firmato dallo chef Oldani In edicola da domani 14 novembre e in libreria dal 26 novembre, Davide Oldani, l'ideatore della Cucina POP, ritorna in libreria col secondo volume Mangia come parli Pop Rhapsody : per piatti invernali, 80 ricette semplici in un libro di cucina e cultura del cibo. Il viaggio di ritorno nelle tradizioni culinarie delle 20 regioni italiane rispettando la stagionalità dei prodotti

In edicola da domani 14 novembre e in libreria dal 26 novembre, Davide Oldani, l'ideatore della Cucina POP, ritorna in libreria col secondo volume Mangia come parli Pop Rhapsody : per piatti invernali, 80 ricette semplici in un libro di cucina e cultura del cibo. Il viaggio di ritorno nelle tradizioni culinarie delle 20 regioni italiane rispettando la stagionalità dei prodotti

3' di lettura

Dopo il grande successo del primo volume uscito lo scorso luglio, Oldani ritorna in edicola e in libreria a partire da sabato 14 novembre con “Mangia come parli Pop Rhapsody ” secondo volume, il viaggio di ritorno nelle tradizioni culinarie delle 20 regioni italiane rispettando la stagionalità dei prodotti, con nuovi piatti. Per esattezza 80 ricette tradotte anche in inglese, ma con la stessa filosofia della trasmissione di Radio 24: linguaggio semplice per accompagnare le preparazioni passo dopo passo senza separare gli ingredienti dal procedimento.

La novità del ”viaggio di ritorno” nelle 20 tradizioni culinarie e regionali è il concetto di rapsodia che per Oldani è un menu, in quanto “si compone di più passi, di più temi, di più tempi.” Rapsodia “perché raccoglie le diversità, compone la varietà, e poi interpreta. Liberamente.” Quindi rapsodia come virtuosismo e valorizzazione del singolo elemento all'interno di un insieme. “E così – spiega l'autore nell'introduzione al secondo volume - pur proponendo la pasta com'è nella tradizione, ho provato a guardare avanti utilizzando anche le forme di pasta 3D della collezione Blu Rhapsody creata per stupire non solo il palato ma anche la vista.” Una rapsodia popolare di esaltazione dei singoli ingredienti in una ballata di sapori rappresentata con toni e forme e spiegata passo per passo con ricette semplici e un linguaggio chiaro.

Loading...

Quindi dallo chef inventore della Cucina POP, 80 ricette del viaggio di ritorno nelle regioni italiane che parte dalla conoscenza delle materie prime e dei prodotti di stagione e dal rispetto delle tradizioni culinarie, di regione in regione e di stagione in stagione. In edicola al prezzo €14,90, in libreria a €16,90 e in ebook a €11,99 all'indirizzo Shopping24: un libro di ricette semplici da realizzare, ma con un tocco in più: una serie di consigli gastronomici dello chef, inventore di una cucina basata sulla semplicità e sulle materie prime essenziali. Anche in questo volume non può mancare l'incursione di Pierluigi Pardo, compagno di microfono a Radio 24, in un viaggio ideale nel paese delle meraviglie che con quattordici storie, ispirazioni, racconti, ricordi ed emozioni legate al vino, brinda alla salute. Perché Mangia come parli Pop Rhapsody è sì un libro di cucina, ma è soprattutto un libro di cultura del cibo. Per Davide Oldani il rispetto della materia prima unita alla semplicità della lavorazione sono i capisaldi del suo successo, apprezzato in tutto il mondo e riconosciuto fra i grandi chef della cucina italiana dalle più autorevoli guide gastronomiche internazionali.

Un libro per tutti, adatto a tutti, che nasce dall'esperienza radiofonica, in onda il sabato alle 11.00 e la domenica alle 20.00 su Radio 24 e come scrive Alain Ducasse nella prefazione “Nella vita di Davide si mescolano, indissolubilmente, le sue passioni. La passione per il suo mestiere di cuoco, la passione per gli straordinari prodotti regionali italiani e, soprattutto, la passione per gli esseri umani” che emerge dal volume e dal suo essere ‘frutto di un lavoro di squadra', da Pardo agli stretti collaboratori dello chef in cucina. “Le passioni hanno valore solo se vengono condivise: è questa la profonda ragion d'essere di questo libro - conclude Ducasse - Con la sua trasmissione radiofonica, Davide ha inventato un suo modo particolare di condividere l'arte culinaria. Con questo libro, egli dà una nuova forma a questa condivisione, sempre molto personale e altrettanto generosa”. E allora Mangia come leggi perché basta leggere.

L'autore

Davide Oldani. Ideatore della cucina pop, ha aperto nel 2003 il suo ristorante, il D'O, a S. Pietro all'Olmo di Cornaredo, in provincia di Milano. Le esperienze precedenti, lo avevano visto a fianco di Gualtiero Marchesi, Albert Roux, Alain Ducasse, Pierre Hermé. Ha pubblicato Cuoco andata e ritorno (2008), La mia cucina pop, L'arte di caramellare i sogni (2009), Pop. La nuova grande cucina italiana (2010), Il giusto e il gusto (2012), Storie di sport e cucina (2013), Chefacile (2013), Pop Food (2015), D'O eat better (2016), Le D'Onne lo sanno (2018). Designer per passione, attività nata dall'osservazione quotidiana dell'ospite, rispecchia quella del cuoco. Tavoli, sedie, piatti, posate e bicchieri sono ispirati al POP con i marchi “IDish”, “assiette D'O”, “H2D'O”e la tagliatartufi Xfetta e la lampada “Bontà”.