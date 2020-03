Un locale al porto di Marina D’Arechi di Vera Viola

La cucina del Cilento nel porto turistico di Marina D’Arechi, a Salerno. L’iniziativa è di due giovani compagni di vita: lei, Anna Scovotto di 32 anni laureata in scienze del turismo; lui, Luca Petraglia di 35 con diploma di chef .

«Ci occupavamo di ristorazione da tempo a Paestum - racconta Anna – ma avevamo il sogno di avviare l’attività in un bel locale. Quando abbiamo visitato per caso il porto di Marina D’Arechi ce ne siamo innammorati».

La domanda di incentivi a Invitalia per accedere alle agevolazioni di Resto al Sud viene approvata in tre mesi e i lavori partono. I due ristoratori acquistano il locale, lo ristrutturano, tirano su l’insegna: «Amo» col doppio significato di uncino per pescare e voce del verbo amare. C’è una sala interna. Poi viene realizzata una terrazza coperta con ampie vetrate: 50 coperti al massimo. Si dà fuoco ai fornelli nel 2018. Il contributo di Resto al Sud ammonta a35 mila euro di fondo perduto.

«La risposta dei clienti è stata subito positiva - racconta Anna – e speriamo che continui così. Anche se in inverno il ritmo rallenta, noi siamo aperti tutto l’anno».

Lo chef offre un menu di pesce fresco cucinato alla cilentana: alici ripiene, pasta con i gamberi rossi

di Santa Maria, aragoste

di Punta Licosa.