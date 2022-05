Un lombardo su tre sceglie il risparmio postale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sostenibilità e risparmio record in Lombardia per Poste Italiane. Nella regione sono accesi quasi 3 milioni di libretti postali, praticamente li detiene un lombardo su tre, e sottoscritto oltre 5,7 milioni di buoni fruttiferi. Una scelta che accomuna. Nel rapporto tra adesioni al risparmio postale e abitanti spicca Lecco con una penetrazione dell’85%. Al secondo posto la provincia di Varese (64%) seguita da quella di Como (63%) e Sondrio (52%). «Nella comunità dove lavoro - racconta Pierangelo Gilardi, direttore dell’ufficio postale di Rossino, frazione con 1.500 abitanti di Calolziocorte, in provincia di Lecco - il libretto postale è in assoluto la forma di risparmio più utilizzata dalle famiglie per conservare i propri risparmi, e i genitori aprendolo ai propri figli, pongono una prima base per il loro futuro. Anche i buoni fruttiferi, garantiti dallo Stato, trasmettono la stessa fiducia di una volta. Sono ottimi metodi di investimento, utilizzati oggi in larga misura anche dagli stranieri».

Nonostante i rincari delle materie prime, delle bollette energetiche e del carrello della spesa nella regione la raccolta cresce, tra gennaio 2021 e febbraio 2022, di quasi il 3%. Tra gli uffici postali dei capoluoghi quello di Pavia Centro è la sede che ha aperto più libretti di risparmio nel 2021. Tra gli uffici postali di presidio il miglior risultato va a Selvino e a Costa di Mezzate, in provincia di Bergamo.

Per quanto riguarda la sostenibilità si prosegue verso l’obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2030, in anticipo rispetto agli obiettivi della Ue. Un elemento essenziale in questo progetto è l’adozione di veicoli green e il passaggio al modello «Joint delivery», nuova formula di recapito che si differenzia per le modalità, frequenza di consegna e la tipologia di prodotto gestito. Inoltre entro la fine dell’anno la flotta di veicoli verrà rinnovata. Un lavoro lungo e nei primi mesi del 2022 sono entrati in servizio altri 320 mezzi basso emissivi a quattro ruote e con una maggiore capacità di carico a Milano e provincia. In tutta la regione sono già operativi quasi 1.500 mezzi di cui 155 elettrici. Parallelamente prosegue il passaggio al fotovoltaico con un piano di efficientamento energetico che già a fine 2023 dovrebbe portare all’avvio di impianti che consentirebbero di coprire circa il 5% del fabbisogno di Poste Italiane. Tutti gli impianti sono per l’autoconsumo diurno. Un piano che coinvolge diversi edifici aziendali, il centro di distribuzione di via Gozzoli a Milano e i grandi hub di smistamento della città metropolitana tra cui quello di Peschiera Borromeo e il centro di Roserio. Quest’ultimo si configura come uno tra i più grandi impianti in Italia per le sue dimensioni, pari a dieci campi di calcio, e una potenza di picco di 500 kWp. In Lombardia è prevista l’installazione di impianti fotovoltaici anche a Mantova, Lodi, Brescia e a Melzo.