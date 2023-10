Un look raffinato per tutti i giorni

Pixel 8 e Pixel 8 Pro hanno un design elegante con silhouette più morbide, splendide finiture in metallo e materiali riciclati. Il Pixel 8, con i suoi bordi sagomati e le dimensioni ridotte rispetto al suo predecessore, si sente benissimo in mano. È dotato di un display Actua da 6,2 pollici, che offre una nitidezza reale ed è più luminoso del 42% rispetto al display del Pixel 7. Il Pixel 8 presenta finiture in metallo satinato, un retro in vetro lucido ed è disponibile nei colori grigio verde, rosa e nero ossidiana.

Il display Super Actua da 6,7 pollici del Pixel 8 Pro è il più luminoso mai realizzato. Anche sotto la luce diretta del sole, le immagini ultra HDR sono così fedeli alla realtà. Il display è completamente piatto, in modo da avere uno schermo più coinvolgente con più spazio. Ha anche un retro in vetro opaco con una cornice in alluminio lucido ed è disponibile in tre colori: azzurro cielo, grigio creta e nero ossidiana.Sul retro del Pixel 8 Pro, un nuovo sensore di temperatura consente di scansionare rapidamente un oggetto per rilevarne il calore.