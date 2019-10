Un mare di rifiuti sui fondali italiani: il 75% è plastica Analisi dell’Ispra. Le concentrazioni più alte nel mar Ligure, nel golfo di Napoli e davanti alla Sicilia. Il caso Adriatico di Jacopo Giliberto

(Foto di Simonepietro Canese -ISPRA)

3' di lettura

In fondo al mar c’è tantissima plastica. A cominciare dagli strappi di nailon delle reti stracciate e dai galleggianti di polietilene che non galleggiano più. Le concentrazioni più alte di spazzatura sono nel mar Ligure, nel golfo di Napoli e davanti alle coste della Sicilia. Raccolte in Adriatico 194 tonnellate in 6 anni. Il 75% dell’immondizia marina è plastica. Lo dice uno studio condotto dai ricercatori dell’Ispra.

Abbiamo toccato il fondo

Più del 70% dei rifiuti in mare è depositata nei fondali italiani e il 77% è plastica.

Il mare di Sicilia, con 786 oggetti rivenuti e un peso complessivo superiore ai 670 chili, conferma la sua collocazione tra le discariche sottomarine più grandi del Paese, seguita dalla Sardegna con 403 oggetti nella totalità delle 99 cale e un peso totale di 86,55 chili.

La situazione varia da area ad area e in base alle zone monitorate: nei fondali rocciosi, dai 20 ai 500 metri di profondità, le concentrazioni più alte di rifiuti sul fondo si rilevano nel Mar Ligure (1.500 oggetti per ogni ettaro), nel golfo di Napoli (1.200 oggetti per ogni ettaro) e lungo le coste siciliane (900 oggetti per ogni ettaro).

(Foto ARPA,Liguria

Portati dai fiumi

Si stima che complessivamente ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare, di cui il 7% nelle acque del Mediterraneo.

Ma come arrivano in mare? In buona parte sono portati dai fiumi, la principale via di trasporto dei rifiuti marini.

I risultati emersi dal monitoraggio condotto dall’Ispra, nell’ambito del progetto europeo Med Sea Litter negli anni 2017 e 2018, mostrano i trend e i range di densità dei macrorifuti galleggianti in alto mare, vicino la fascia costiera, e vicino la foce dei fiumi.

La foce dei fiumi presenta il maggior quantitativo di rifiuti galleggianti (più di mille oggetti per chilometro quadro) e vicino la costa ci sono tra i 10 e i 600 oggetti per chilometro quadro di mare.

Più ci si allontana in mare aperto e più il numero di oggetti scende a 1 - 10 per chilometro quadro.