Un master apre la strada al lavoro del private banker. Con 6 mesi di stage retribuito

1' di lettura

Nell’alta formazione parte (questo venerdì) un master dedicato a chi vuole diventare private banker e specialista di wealth management. È un percorso in 9 mesi destinato a lureandi e neolaureati in economia, ingegneria gestionale, scienze statistiche e giurisprudenza che abbiano ottenuto come voto minimo di laurea specialistica 99/110. Il corso è strutturato in 11 settimane di lezioni online cui seguiranno, a partire dal mese di luglio, sei mesi di stage retribuito in uno dei 25 Istituti Finanziari che hanno aderito al progetto. Le 280 ore di didattica digitale in aula virtuale saranno accompagnate da 19 docenti provenienti da università italiane e dalle testimonianze di esponenti della finanza italiana ed estera, opinion leader.

L’obiettivo del master è consentire a giovani laureati di entrare con una formazione professionale in un settore specialistico e qualificante, come quello del private banking, nel quale gli istituti finanziari stanno investendo. Come spiega Silva Lepore, direttore del Master AIPB, il progetto «è stato pensato per preparare le giovani generazioni ad entrare nell'industria del Private Banking riconoscendo la responsabilità che implica la gestione di risorse chiave del Paese, quali quelle del risparmio e degli investimenti, ponendo grande attenzione alle sfide che la professione, la clientela e l'economia pongono per il domani».

Antonella Massari segretario generale di Aipb, aggiunge che «si tratta di un percorso creato per l’industria insieme all’industria, nella convinzione che alla forte specializzazione vadano sempre associate competenze trasversali e soft come la capacità di allenare la curiosità del nuovo e del diverso: un approccio quanto mai necessario per affrontare le sfide di cambiamento imposte dal futuro».