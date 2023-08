Un matematico tartaruga per rilanciare il Web3 cinese e l’hi tech

Un lavoro perfetto per una tartaruga come lui. Per il professore è questo il vero ritorno a casa. Anche se mantiene il punto critico perché, a suo parere, la Great Bay Area funzionerà, ma non nel breve periodo. Dice Yang: «Sono un matematico e posso dire con certezza che due più due non fa quattro. A volte fa tre, uno o addirittura meno uno. Ci vorrà ancora del tempo. Intanto Canton è la spiaggia dove, come un vero haigui, sono tornato a deporre le mie uova».

Poi il professore sale sul podio e comincia a parlare, per la verità è piuttosto infastidito dallo schermo che traduce i suoi concetti dal cinese e a tradurre in inglese è proprio l’intelligenza artificiale. «Il programma è perfetto al 98%, ma poi è quel 2% che conta perché rallenta e storpia i sottotitoli. Ma anche questo, un giorno, cambierà», obietta.

Grazie a lui le cose stanno già cambiando, nel settembre del 2022 l’università ha lanciato il piano per istituire il primo campus fisico-digitale al mondo gemellando nel metaverso Hong Kong e Canton che, infine, si sono unite anche nella metasfera. A guidare il progetto, manco a dirlo, è Yang. «MetaHKUST è stato possibile perché Hong Kong ha tutti gli elementi necessari per lo sviluppo futuro del Web 3.0 come rapida convergenza dei nostri mondi fisici e digitali. Credo che sia la prima università al mondo a costruire un gemello digitale per i nostri due campus. Siamo pronti a prendere l’iniziativa per creare un ecosistema sostenibile in grado di integrare meglio la ricerca e l’apprendimento. L’interazione online-offline non solo facilita una vera integrazione dei due campus, ma aiuta anche a realizzare il potenziale del Metaverso nell’istruzione».

Perché dopo aver creato un ecosistema, le due Università possono generare contenuti come i propri avatar, NFT, token o opere d’arte virtuali per il mondo virtuale, alcuni dei quali possono anche essere visualizzati o utilizzati nei campus fisici con tecnologia di realtà aumentata. «Abbiamo investito un sacco di soldi perché non vogliamo che tutto ciò sia a prezzi di saldo», dice Wang che ormai vive nel e per il Web3. Un corso di quattro settimane è stato lanciato nel Cyberport di Hong Kong, la Web3 Academy, che deve creare i giovani talenti nostrani del Web3. La Web3 Public Class è sostenuta da Blockchain Academy Group, Alibaba Cloud, Cyberport e, ovviamente, l’HKUST Crypto-Fintech Lab. Ormai i talenti asiatici non hanno più bisogno di emigrare, a casa hanno tutto ciò di cui hanno bisogno.

In tutta questa foga di sondare il futuro il professor Wang ama parlare anche dei fallimenti della sua vita passata, di ciò che ha imparato, ad esempio quando al test di ingresso a scuola scoprì di non riuscire a distinguere i colori e per uno come lui l’unica era studiare la matematica. «Piansi per un giorno intero. Io volevo studiare fisica. Peggio ancora fu quando al secondo semestre all’università presi un 38, un pessimo voto visto che il massimo era 60. Sì, 38, quel 38 mi brucia ancora». Spiega che ebbe il coraggio di parlarne con i compagni e si sentì sollevato. Poi si buttò a capofitto nello studio e si appassionò alla matematica. «Perché si arriva al top solo se si ha passione, ma la passione scatta e si alimenta solo con l’impegno».