Un menù di racconti: lo storytelling in cucina della chef ribelle e tristellata

Che ingrediente non può mancare nella sua cucina?

Il sale.

Per gli chef, le stelle Michelin che obiettivo sono? E una volta raggiunte, cosa cambia?

Non ho deciso io di ottenerle: volevo avere un ristorante che facesse sentire la gente a casa e con cui raccontare la mia storia con il cibo. Certo, ottenute le tre stelle sono arrivate molte opportunità. Ma la parte che per me è la più importante è il palco che mi è stato dato per poter parlare per coloro la cui voce è spesso inascoltata.

Qual è il futuro della ristorazione di alto livello?

Ci sono molte possibilità. Specialmente dopo la pandemia, le persone cercano esperienze che sono al di fuori del ristorante. Credo che questo aspetto diventerà molto importante.

Il suo libro si chiama: Rebel Chef: in Search of What Matters (Chef ribelle: alla ricerca di quello che conta, ndr.). In che cosa è stata più ribelle nell'arco della sua carriera? E che cosa sta cercando?

Ho sempre seguito il mio cuore restando fedele a me stessa. Immagino significhi che non sono proprio uno chef tradizionale e che gestisco la mia cucina diversamente. Ora mi sto impegnando ad aiutare chi ne ha bisogno e a rendere il mondo un posto più sano.

Se dovesse spiegare la sua vita con il titolo di un film?

La Ricerca della Felicità di Gabriele Muccino con protagonista Will Smith.