Un Mes comunitario per per salvare l’Europa e l’interesse nazionale Tra il sovranismo antieuropeo e l’europeismo realista c'è una terza strada da percorrere, quella che porta a congiungere l’interesse del nostro Paese con quello europeo di Sergio Fabbrini

Il dibattito che si è svolto sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) dimostra che la principale linea di divisione tra governo e opposizione (e al loro interno) riguarda l’idea stessa di interesse nazionale. Per gli oppositori della riforma occorre smantellare il sistema regolativo dell’Eurozona («L’uscita dall'euro non è un tabù», ha ripetuto l’altro ieri l’onorevole leghista Borghi), così da giungere ad un mercato comune privo di meccanismi vincolanti.

Qui, l’interesse nazionale coincide con l’isolazionismo. Una prospettiva del tutto implausibile, nel contesto di profonda interdipendenza strutturale in cui siamo inseriti. Per i difensori della riforma, invece, il Mes costituisce uno strumento necessario per proteggerci dalle crisi finanziarie, sia sotto forma di crisi sovrana che bancaria. Per di più, esso non impone automatismi di ristrutturazione del debito, nel caso che un suo stato membro richiedesse aiuto finanziario. Qui, l’interesse nazionale coincide con la partecipazione all’Eurozona. È indubbio che sia così. Tuttavia, pur riconoscendo la necessità di approvarlo, occorre domandarsi se il nostro interesse nazionale coincide con un’Eurozona che diventa sempre più intergovernativa, anche grazie al Mes. A me non pare.

Alcuni difensori della riforma sostengono che il Mes non può che essere intergovernativo, visto che i fondi per il suo funzionamento vengono forniti direttamente dai suoi stati membri.

Una logica prettamente politica

In realtà, la logica intergovernativa del Mes è il risultato di rapporti di forza politici, non già di esigenze economiche. Il primo organismo di sostegno finanziario dell’Eurozona (lo European Financial Stabilisation Mechanism, o EFSM) fu istituito con un Regolamento del Consiglio dell’UE (Council Regulation No 407 dell'11 maggio 2010), quindi interno al sistema comunitario, attingendo al bilancio dell’UE. Certamente, la sua dotazione finanziaria fu limitata (60 miliardi) e fu messa a disposizione di

pochi Paesi (Irlanda e Portogallo). Tuttavia, derivando dal bilancio dell’Ue, quella dotazione consentì di sovra-nazionalizzarlo. Ad esempio, l'Art. 2.1 dell’EFSM riconosceva alla Commissione il potere, “a nome dell’Unione Europea, di contrattare prestiti nel mercato dei capitali o con le istituzioni finanziarie”, l’Art. 3.2 prevedeva che le decisioni dell’EFSM venissero adottate “dal Consiglio a maggioranza qualificata sulla base di una proposta della Commissione”, l’Art. 3.5 imponeva alla Commissione di comunicare gli accordi fatti con stati membri “sia al Parlamento europeo che al Consiglio”.