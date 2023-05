Un mese di fioriture all’Oasi Zegna

Tra la seconda metà di maggio e la prima di giugno l'Oasi Zegna è il luogo ideale per godersi splendide fioriture, in particolar modo nella splendida Conca dei Rododendri(sopra Trivero Valdilana) e lungo i primi 4 km della Panoramica Zegna. Per immergersi appieno in questa meraviglia, in Oasi Zegna si organizzano numerose attività dalle immersioni in natura ai tour in e-bike alle escursioni guidate da OverAlp. Il vero spettacolo per il piacere della vista e dell'olfatto è la Conca dei Rododendri, una valletta facilmente raggiungibile in auto percorsa dal sentiero n. 1 dell'Oasi Zegna dove sono state messe a dimora nella prima metà del secolo scorso centinaia e centinaia di Rhododendron secondo un progetto più ampio di valorizzazione del territorio voluto da Ermenegildo Zegna e, successivamente, seguita, sistemata e perfezionata da celebri architetti paesaggisti come Pietro Porcinai e Paolo Pejrone. Oggi la Conca dell'Oasi Zegna è considerata la più bella fioritura italiana di Rododendri e non bisogna perdere il momento magico. In maggio e giugno la valletta, appena sopra Trivero Valdilana, a 800 mt. di quota si raggiunge a piedi dal Centro Zegna, in auto o bici attraverso la Panoramica Zegna. La Conca può essere percorsa a piedi con una breve passeggiata su un sentiero incantevole e ben tracciato, adatto a tutti, che si immerge nelle macchie fiorite dai colori favolosi: il rosa soprattutto, in tutte le sue sfumature, ma anche il bianco, il viola, il fucsia.

