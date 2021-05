Un mezzo antico per raccontare il futuro: 24 storie di bici

5' di lettura

Il libro sarà presentato all' Eroica di Montalcino, presso il Teatro degli Astrusi il 29 maggio alle ore 17.00 e in diretta streaming sul sole24ore.com. Ne discutono con gli autori: Norma Gimondi, vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana e vice presidente del Coni,

Angela Zizza, ciclista Eroica e una delle protagoniste delle 24 storie, Giancarlo Brocci, ideatore dell'Eroica.

Modera: Pierangelo Soldavini giornalista de Il Sole 24 Ore e sarà trasmessa in diretta streaming sul sole24ore.com.

Loading...

Il libro è un viaggio che inizia in una bottega immaginaria, quella di Beccaris, meccanico mantovano, che ripara bici da cinquant'anni, e che prosegue raccontando le storie vere di personaggi che hanno fatto delle due ruote la loro scelta di vita: dal mago dei telai ai riders del teatro, dalla recordwoman al viaggiatore in solitaria tra i ghiacci della Siberia, 24 storie frutto di interviste che si susseguono a ritmo di pedale.Beccaris rievoca l'inaugurazione del suo negozio, il 1° dicembre 1973, alla vigilia della prima domenica di austerity, negozio che ora, ai tempi della pandemia, si ritrova ad essere protagonista di un nuovo e inaspettato boom di vendite. È lui il cantastorie che accompagna il lettore alla scoperta delle svariate declinazioni della bicicletta: mezzo di trasporto non inquinante e sempre più tecnologico, grazie anche alla pedalata assistita, strumento di svago e di attività sportiva, risorsa economica in costante crescita, simbolo di spensieratezza e di libertà, macchina generatrice di sogni che si lega al passato e si apre al futuro, con promesse di sostenibilità e di ritrovata armonia con la natura.Dalla fantasia e dal sogno, alla realtà. “La bicicletta è quella cosa che un giorno, forse, ci salverà” dice il telaista trentino Dario Pegoretti nella sua intervista, l'ultima rilasciata prima della sua scomparsa e come lui parlano gli altri protagonisti: da Frans Timmermans vicepresidente della Commissione europea convinto che “la bicicletta ha un romantico passato e un glorioso futuro” alla ex campionessa Alessandra Cappellotto la quale sogna “che tutte le donne del mondo possano pedalare libere”, da Paola Pezzo la regina della mountain bike a Norma Gimondi figlia di Felice, da Rudie Campagne che ha trasformato una piccola azienda di Brembate in una multinazionale di gomme e copertoni a Paola Santini della storica maglieria di Lallio, a Sergio Basso, l'inseguitore dei ladri del bike sharing, a tanti altri. Sono 24 personaggi noti e meno noti per i quali la bici rappresenta una risorsa significativa nella propria vita: ciclisti sportivi, cicloviaggiatori estremi, cicloturisti amanti delle vacanze organizzate, cicloattivisti, imprenditori, pianificatori urbani. Un libro che testimonia la passione, ma che è anche un manuale per scoprire la bici. Ognuna delle 24 storie è corredata infatti da una scheda tecnica con numeri sul mercato, curiosità, informazioni su itinerari, cifre della ciclabilità, ciascuna in coerenza con il tema trattato nel capitolo. E che si chiude facendo il punto con il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini sugli investimenti dei prossimi anni nella mobilità sostenibile e ciclabile.All'interno anche il progetto fotografico. “I meccanici di bici, tutte le storie passano da noi”. Il libro sarà presentato all' Eroica di Montalcino presso il Teatro degli Astrusi il 29 maggio alle ore 17 con la presenza di Norma Gimondi, Angela Zizza e Giancarlo Brocci, ideatore dell'Eroica. Moderazione di Pierangelo Soldavini giornalista de Il Sole 24 Ore e in diretta streaming sul sole24ore.com

L'Eroica, la bellezza della fatica e il gusto dell'impresa

Dal 1997 L’Eroica è un esempio di valorizzazione del patrimonio ambientale, di stile di vita sostenibile, di ciclismo pulito. Un mondo dove ognuno fa l'eroico a modo suo: l'importante è dimostrare che ci si può sacrificare col sorriso per una passione sana. Questo è l’evento che ha ispirato un intero movimento.L'Eroica è nata per amore verso quel ciclismo che fece scrivere un bel po' di storia e tanta letteratura italiana con l'intento di ricercare le radici autentiche di uno sport con una grande anima popolare.L'Eroica è nata da un'idea di Giancarlo Brocci per amore della bicicletta e per i valori che hanno ispirato il ciclismo nel secolo scorso. Valori che l'evento recupera per far riscoprire la bellezza della fatica ed il gusto dell'impresa; il ciclismo eroico di Gino Bartali e Fausto Coppi è quello capace di insegnare i bisogni veri, legati al sacrificio che cerca i limiti del proprio fisico, quando sete, fame, stanchezza si fanno sentire con tutta la loro intensità. E' un ciclismo in grado di diffondere rispetto e creare legami tra avversari leali. Da queste concezioni romanticamente attuali nel 1997 nacque L'Eroica; al via in quella prima edizione i “cacciatori di sentimenti e forti emozioni a pedali“ furono novantadue. Oggi l'Eroica è un esempio di valorizzazione del patrimonio ambientale, di stile di vita sostenibile, di ciclismo pulito che, guardando al passato, suggerisce il futuro. Per questo sempre più attenzione e visibilità vengono offerti alle aziende che si impegnano particolarmente nello sviluppo della sostenibilità ambientale.Il successo internazionale è travolgente; lo testimoniano gli oltre 8000 iscritti a numero chiuso in arrivo da tutto il mondo e le 20000 persone, circa, che la prima domenica di ottobre rendono Gaiole in Chianti ancora più bella del solito. Il percorso più lungo, quello di 209 chilometri e circa 4000 metri di dislivello, è anche un percorso permanente fruibile tutto l'anno con partenza e arrivo da Gaiole in Chianti.

GLI AUTORI

Alessandra Schepisi, giornalista professionista, lavora nella redazione romana di Radio24 dal 1999, anno della sua fondazione. Dal 2018 conduce la trasmissione radiofonica settimanale dedicata alla bici «A Ruota libera» (per la quale nel 2019 ha ricevuto da Fiab, Federazione Ambiente e Bicicletta, il premio Giornalista Amica della Bicicletta). Usa la bici come mezzo di trasporto quotidiano per svicolare tra le scatolette di lamiera intrappolate nel traffico, ma ama anche il ritmo lento e cadenzato del viaggio a pedali.Pierpaolo Romio, vicentino, da oltre vent'anni al timone di «Girolibero» principale tour operator italiano specializzato in vacanze facili in bicicletta. Patente C, ex autostoppista incallito, ex crocerossino, ex proiezionista è appassionato oltre misura di qualsiasi mezzo meccanico a pedali e scopre oggi la scrittura come salvagente scacciapensieri.