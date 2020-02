Un mild hybrid controcorrente per la compatta giapponese Il modello rinnovato propone una soluzione di elettrificazione con un supercondensatore. Lo stile non muta: migliorati gli interni, arrivano i fari led e numerosi sistemi per la guida assistita di Massimo Mambretti

L’ approccio della Mazda alla mobilità sostenibile è multiplo va in controtendenza rispetto a quello della maggior parte degli altri costruttori. Infatti, alla faccia di ogni logica riguardante le economie di scala, la casa di Hiroshima affronta questo tema sviluppando per ogni modello una tecnologia specifica, per di più, senza legarsi necessariamente allo stretto concetto di elettrificazione.

La rinnovata Mazda2 è l’ennesima conferma di questa strategia, poiché è diversamente mild hybrid.

Infatti, anche per rispettare la filosofia Mazda della caccia al grammo, che già in partenza si prefigge di ottimizzare l’efficienza di ogni vettura, adotta un sistema che affida a un compatto e leggero supercondensatore (con una tensione di 22,5 Volt l’energia destinata all’alternatore-starter che supporta il motore per lenire i consumi. Il supercondensatore (gia in altre occasioni usato da mazda) offre fasi di scarica e carica molto rapide, consente alla massa della Mazda2 di non allontanarsi troppo da quota 1.000 chili. Un peso che, complessivamente, non è penalizzante per il rendimento e il comportamento sia della versione spinta dal motore di 1,5 litri con 75 cv sia di quella mossa dalla variante da 90 cv.

La scelta dell’ibrido leggero, pur ottenuta puntando su un’originale soluzione, è coerente con quello che stanno facendo praticamente tutte le case concorrenti limitare le conseguenze delle sanzioni previste in Europa per i marchi con una gamma che sfora emissioni medie di CO2 di 95 g/km,.

L’intera famiglia è omologata come ibrida, oltre che in vendita negli allestimenti Evolve, Exceed ed Exclusive a prezzi che vanno da 18mila a 22mila euro. Cifre che includono sempre una suite di Adas che, ora, include anche la frenata d’emergenza integrata dall’individuazione dei pedoni anche di notte, il sistema per il mantenimento della corsia con due step di assistenza, il riconoscimento dei segnali stradali e il park assist con visuale a 360°.