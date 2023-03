Un miliardo di euro di incentivi per decarbonizzare i settori “hard to abate”

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un miliardo di euro per la decarbonizzazione dei settori industriali oggi hard to abate, cioè quelli più inquinanti e difficili da riconvertire, che utilizzano i combustibili fossili come fonte di energia, per esempio: cementifici, cartiere, ceramica, industrie del vetro. È l’iniziativa promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e gestita da Invitalia tramite un incentivo da richiedere fino al 30 giugno 2023.

Utilizzo dell’idrogeno

Entro quella data è infatti possibile presentare la domanda per Hard To Abate (HTA), la misura pensata per sostenere progetti di investimento e di ricerca e sviluppo per la decarbonizzazione dei processi industriali, principalmente attraverso l'utilizzo di idrogeno a basse emissioni di carbonio. La dotazione finanziaria di un miliardo di euro si avvale delle risorse messe a disposizione dalla Missione 2, Componente 2 del Pnrr per l'attuazione dell'Investimento 3.2 relativo all’utilizzo dell'idrogeno in settori hard to abate.

L'incentivo è rivolto alle imprese di qualsiasi dimensione che operano in questi settori e agli organismi di ricerca. Ogni progetto deve prevedere costi e spese ammissibili non inferiori a 500mila euro. La domanda di agevolazioni può essere presentata anche in forma congiunta (tramite contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione), fino ad un massimo di 5 soggetti.

Contributo a fondo perduto

Le dotazione finanziaria complessiva comprende: 450 milioni per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale per l'uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio e di progetti di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile; 550 milioni per il finanziamento di progetti di investimento che prevedono l'uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio in processi industriali. Le agevolazioni sono concesse nella sola forma di contributo a fondo perduto. Le domande possono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma dedicata di Invitalia.