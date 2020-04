Un milione di contagi negli Usa e Trump riapre i macelli Le vittime salgono a 58.000, come in Vietnam. Trump ordina la riapertura dei grandi macelli di carni, paralizzati dalle infezioni. di Marco Valsania

Un impianto di macellazione delle carni a South Sioux City, Nebraska

3' di lettura

NEW YORK - Oltre un milione di malati, uno ogni 330 americani, raddoppiati nel giro di due settimane e pari ormai a un terzo del totale mondiale delle persone colpite da coronavirus. E 58.000 vittime, in poco più di un mese quante ne aveva mietute tra gli americani la lunga guerra del Vietnam. Alcuni esperti di sanità pubblica, sulla base dei primi esami sugli anticorpi nella popolazione, stimano oltretutto che queste cifre non siano che la punta dell'iceberg: le infezioni in America potrebbero essere almeno dieci volte superiori. A New York City un quarto degli 8,8 milioni di residenti appare aver contratto il virus.

Vittime a quota 58mila, come in Vietnam

La pandemia negli Stati Uniti ha tagliato nuovi, tragici traguardi. Nelle aree più colpite quali New York, ancora non si parla di scadenze per ritorni anche solo a una parziale normalità. E l’opinione pubblica nazionale, davanti a simili dati e all’incertezza sul futuro della malattia, a grande maggioranza resta favorevole a stringenti misure sanitarie e blocchi di attività.

Ma un numero di stati, dal Texas alla Florida, dalla Georgia al Colorado, ha cominciato ad allentare le restrizioni sanitarie e a riaprire business davanti alle pressioni create dalla paralisi quasi completa delle realtà economiche non essenziali. La California ha indicato che potrebbe ammorbidire le restrizioni nel giro di settimane, non di mesi. A livello settoriale, i colossi dell’auto di Detroit hanno indicato quale data di una riapertura dei loro impianti nel Paese, chiusi da marzo, il 18 maggio.

Test cruciali per le riaperture

La chiave di volta per dar seguito a simili progetti di riapertura, anche i più cauti, è però la disponibilità crescente di test per il virus, oggi ancora carenti. Gli Stati Uniti ne svolgono circa 200.000 al giorno mentre ne sarebbero necessari secondo gli esperti fino a cinque milioni su base quotidiana. Il Presidente Donald Trump ha indicato che il governo federale sarà in grado di offrire agli stati kit diagnostici per il 2% della popolazione, ma simili promesse sono state in passato disattese e il piano è stato criticato comunque come inadeguato dall’opposizione democratica.

L’amministrazione ha anche scatenato nuove critiche su una continua sottovalutazione della pandemia quando il vice-presidente Mike Pence, a capo della task force del governo su virus, ha visitato la Mayo Clinic. Pence è entrato in quello che è uno dei principali centri ospedalieri e di ricerca americani senza indossare una mascherina come prescritto.