Un milione e mezzo di parole e 12.750 commi nelle 171 leggi del Parlamento nell’era del Covid

Soprattutto nell'ultimo anno sono state costrette dalla pandemia a lavorare in condizioni difficili e ritmo ridotto. Ma non si può dire che le Camere abbiano perso la “parola”. Anzi. Perché è un vero e proprio fiume di parole quello che, anche per provare a tagliare la strada al diffondersi del Covid, è sgorgato dal Parlamento. Che al compimento, il 22 marzo scorso, del suo terzo anno di legislatura (la diciottesima) ha prodotto 171 leggi, 59 della quali di conversione di decreti legge, disseminate da quasi 1,5 milioni di parole, 1.444.290 per la precisione. Una sequenza di testi quasi sempre gonfiati, alcune volte a dismisura, da abbondanti iniezioni di commi, che sono arrivati alla fine del cammino a quota 12.752, con un incremento del 65,29% per i soli decreti.

Il “contatore”, aggiornato dal Servizio studi della camera in collaborazione con l'Osservatorio legislativo parlamentare, non tiene conto della legge sull'assegno unico approvata martedì in via definitiva dal Senato, ma fa capire come il Governo abbia preso il sopravvento sull'attività delle Camere, soprattutto nell'ultimo anno in cui, oltre alla pioggia di Dpcm, si sono susseguiti gli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza-Covid.

In 3 anni 91 Dl, 34 voti di fiducia e 133 leggi “governative”

Ben 133 sono stati i provvedimenti d'iniziativa governativa che hanno ottenuto il via libera di Montecitorio e Palazzo Madama. Di questi 59 sono leggi di conversione di Dl. Nei primi tre anni della legislatura sono stati varati 91 decreti legge (4 ereditati del governo Gentiloni in ordinaria amministrazione, 26 dal “Conte 1”, 54 dal “Conte 2” e 7 dall'esecutivo Draghi, al quale va aggiunto l'ultimo sul Covid all'esame del Consiglio dei ministri del 31 marzo). Di questa lunga serie di Dl, 29 sono rimasti senza il disco verde parlamentate (non convertiti o abrogati), anche perché in molti casi sono stati accorpati in corsa ad altri decreti (è il caso dei provvedimenti sui Ristori di fine 2020). Di fatto continuo anche il ricorso alla “fiducia”: la “blindatura” è stata richiesta 34 volte e in 20 casi è scattata in tutti i passaggi parlamentari.

Commi per tutti i gusti: 3.488 nelle ultime tre leggi di bilancio

I testi hanno via via assunto dimensioni più vaste e sono diventati spesso molto pesanti. Un dato emblematico è quello delle ultime tre leggi di bilancio che sono uscite dal Parlamento in versioni da 3.488 commi complessivi e con 369.310 parole. Al netto dei 59 decreti convertiti in legge, gli altri 74 provvedimenti d'iniziativa governativa “licenziati” dalle Camere sono risultati composti da 4.152 commi con una crescita del 77,7% rispetto ai testi originari. Diversa la sorte per le 35 leggi ordinarie nate da proposte parlamentari: nella struttura sono rimaste invariate passando dai 333 commi originari a 347 commi.

Sì a 681 emendamenti di opposizione, 365 ritocchi bipartisan

Durante il cammino alla Camera e al Senato dei provvedimenti approvati definitivamente è stato dato l'ok complessivamente a 4.255 emendamenti (3.822 in Commissione e 433 in Aula). Nella maggior parte dei casi i correttivi hanno ottenuto il via libera nel primo passaggio parlamentare (4.094). Come al solito con 2mila ritocchi (più altri 989 dei relatori e delle singole Commissioni) a fare la parte del leone sono state le maggioranze che di volta in volta hanno sostenuto i governi che si sono avvicendati a palazzo Chigi, mentre le opposizioni sono riuscite a far passare in tre anni 681 emendamenti, che vanno però in qualche modo sommati con i 365 condivisi con la maggioranza.