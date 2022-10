Processo tributario, un milione di sentenze per l’algoritmo predittivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Oltre un milione di sentenze delle ormai ex Commissioni tributarie regionali e provinciali, per elaborare la base del primo algoritmo di intelligenza artificiale della giustizia predittiva in ambito fiscale. Il progetto Prodigit, messo a punto dal ministero dell’Economia e dal Cpgt, l’organo di autogoverno, è ambizioso: rendere 2.0 la nuova giurisdizione, recentemente riformata con la legge 130/2022, e rendere più trasparente il contenzioso, consentendo ai contribuenti di conoscere il probabile esito di un determinato tipo di causa nella fase di merito.

La misura, dal possibile effetto deflattivo dei ricorsi, ha sollevato più di una perplessità nei professionisti: il rischio non è solo di dare origine a una giustizia fai-da-te, in cui privati e imprese valutano autonomamente se impugnare una cartella o meno. La principale problematica riguarda la selezione delle sentenze per creare questo sistema: è giusto lasciare questa valutazione al ministero che è parte in causa attraverso l’agenzia delle Entrate? Di fatto la giustizia predittiva, applicata a modelli di intelligenza artificiale, è credibile solo se all’elaborazione e all’alimentazione dell’algoritmo partecipano tutti gli attori. Per questo il Mef e il Cpgt hanno coinvolto in qualità di partner il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Loading...

L’operazione – che vale otto milioni di euro, finanziata con fondi Pon e Next Generation Eu – ha lo scopo di agevolare l’avvio della nuova giurisdizione.

Prodigit

Voluto dal presidente dell’organo di autogoverno Antonio Leone e dalla consigliera Maria De Cono, Prodigit è qualcosa di più del solo modello di giustizia predittiva. È digitalizzazione dei processi interni al Cpgt, restyling del portale istituzionale e potenziamento della banca dati nazionale della giurisprudenza di merito, che diventa accessibile gratuitamente e pubblicamente dal sito web del Consiglio. La fase attuativa è iniziata il 28 giugno scorso e sarà conclusa entro il 31 dicembre 2023.

Il coordinamento è affidato all’attuale direttore nazionale del Massimario, Giuseppe Dongiacomo, al professore dell’Università di Bologna Giovanni Sartor e a Luigia Caputo, del gruppo di governance del progetto. La componente scientifica è costituita dal docente dell’Università bolognese Aldo Gangemi e dal professor Amedeo Santosuosso, di Sogei.