Un milione di Touareg festeggiati con un modello speciale Per festeggiare un milione di esemplari realizzati dal 2022, Volkswagen ha creato un'edizione speciale di Touareg con alcuni dettagli inediti

1' di lettura

Sin dalla fine del 2002 la Touareg è stata parte integrante della gamma di modelli Volkswagen, il suv dalle dimensioni più generose. A distanza di diciassette anni, sono stati prodotti un milione di esemplari e per festeggiare questo importante traguardo, è stata presenta un elegante modello speciale. Le caratteristiche principali includono una colorazione completamente nuova, due nuovi tipi di cerchi, finiture di alta qualità e il badge “ONE Million”, e continuano negli interni con esclusivi sedili in pelle pugliese colorati con estratti di foglie di ulivo.

Le parti superiori dei sedili anteriori e gli interni delle porte sono decorati con cuciture in Amber Brown che si trovano anche sul cruscotto, sul volante e sulla leva del cambio. L'Innovision Cockpit è completamente digitalizzato: lo schermo viene utilizzato tra le altre cose per controllare il sistema di climatizzazione e il riscaldamento del sedile. È il punto focale dell'interno del veicolo. I prezzi per questo speciale modello “ONE Million” in Germania partono da quasi 81mila euro (per Touareg V6 TDI da 286 CV).