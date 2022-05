Un milione di veicoli noleggiati a lungo termine

I clienti rientranti nella categoria della pubblica amministrazione hanno generato quasi 384 milioni di euro, pari al 6,3% del giro d’affari del noleggio.

Come accennato, l’altra fetta importante del business dei noleggiatori è la rivendita di veicoli usati a fine noleggio. Nello scorso anno quasi un terzo del fatturato, circa 2,5 miliardi euro. I volumi, a causa della difficoltà a sostituire i veicoli in scadenza per la penuria di macchine, sono stati appena un filo sopra l’anno precedente, ma non così il fatturato, che ha segnato un +13% grazie alla abnorme rivalutazione delle quotazioni, direttamente collegata alla impossibilità dell’industria di produrre e consegnare le auto nuove.