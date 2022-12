Un mix di tecnologia, comfort da lounge, alte prestazioni e guida automatizzata

Ascolta la versione audio dell'articolo

La storica sfida delle super ammiraglie, nell'era della transizione energetica, si è spostata sul fronte della trazione elettrica. E così la nuova mega berlina Bmw i7, versione a ioni di litio della settima generazione di Serie 7 ha nel mirino Mercedes Eqs e, soprattutto l'anzianotta ma sempre valida Tesla Model S.

Bmw i7 è un concentrato di tecnologie con display a Lcd a profusione e raffinatezze “sostenibili” come gli interni in cachemire e il tutto è espresso in uno stile originale e per certi versi divisivo. La i7, salvo qualche dettaglio, è indistinguibile dalle sorelle termichd. La linea è monolitica. Spicca la gigantesca calandra “doppio rene” e i gruppi ottici anteriori sono doppi. La vettura è enorme: lunga 5,39 e e larga 1,95 metri e alta 1,54 metri. E, contrariamente al passato è offerta in un'unica taglia XXL con un passo smisurato: bene 3,215 metri. E questo permette di avere spazio da business jet per i posti posteriori sontuosamente arredati e corredati (di serie o a pagamento) con soluzioni mai viste prime come il gigantesco display «Theatre Screen» da 31,3” (6.000 euro) con risoluzione 8K. che fuoriesce dal padiglione e trasforma la zona posteriore dell'abitacolo in una sala cinematografica con i film in streaming della piattaforma Amazon Fire Tv.

Bmw ha voluto stupire con la tecnologia per l'assistenza alla guida (Adas di livello 3) mentre in plancia ritroviamo il nuovo System 8 che si basa su un widescreen curvilineo composto da un display da 12,3” della strumentazione con realtà aumentata e da quello da 14,9” dell'infotainment che integra Android Auto e Apple Car Play. L'interfaccia utente è piacevole esteticamente ma l'ergonomia impone un periodo di apprendistato poiché, a parte la reinventata manopola dell'iDrive e pochi pulsanti nelle sue vicinanze, non ci sono comandi fisici, ma solo touch, poco pratico quando si guida.

Abbiamo provato l'ammiraglia a ioni di litio sulle ampie e poco trafficate strade della California tra Palm Springs e il deserto di Joshua tree, un luogo alieno per una vettura elettrica, ma con la Bmw non si soffre di range anxiety e non c'è il rischio di rimanere con le “pile” scariche. La Bmw i7 xDrive60 (questa la denominazione) vanta una batteria da 101,7 kWh che assicura un'autonomia teorica (Wltp) tra 591 e 625 km grazie anche un'efficienza molto elevata, ottenuta con un'alchimia di software, hardware ed elettromotori e questo vuol dire consumi ridotti nonostante la massa di circa 2.700 kg. Infatti, all'atto pratico la grossa Bmw ha messo in mostra dati di consumo di ottimo livello in relazione al tipo di vettura. La i7 ha fatto registrare, sul computer di bordo, 4,5 km/kWh. E questo equivale a circa 22 kWh/100 km, un valore non molto distante dal dato dichiarato ( 19,6 e 18,9 kWh/100 km Wltp). Oltretutto abbiamo guidato senza curarci dei consumi e ricorrendo spesso modalità Sport Boost per accelerazioni fulminee e una spinta che incolla ai sedili , il tutto arricchito da piacevole sound artificiali creato dal musicista Hans Zimmer.

A muovere la e-berlina bavarese ci pensano 2 motori elettrici per un totale 544 cavalli e 745 Nm. All'anteriore un'unità da 258 cavalli e al posteriore una da 313 cavalli. Per la ricarica si può usare colonnina fast in DC fino da 195 kW è arrivare all'80% (partendo dal 10%) in 34 minuti. Se si usa un wallbox da 11 kW, ci vogliono 9 ore.