«Un modello europeo a misura di Pmi per condividere dati»

Barbara Caputo è professore ordinario del Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino ed esperta di Intelligenza artificiale

Le imprese italiane spesso non hanno la possibilità di accedere a grossi centri di calcolo

La sfida è quella di incrementare l’intelligenza a bordo delle linee produttive, ma non solo. Lo racconta Barbara Caputo, professoressa ordinaria del Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino ed esperta di Intelligenza artificiale. «Uno dei driver più importanti nel futuro – chiarisce – è quello di iniettare dentro la manifattura predittiva algoritmi di intelligenza artificiale che siano adattativi, in grado di imparare dall’esperienza».

Come funzioneranno e in parte come funzionano già le macchine intelligenti?

Dobbiamo immaginare macchinari che vengono inseriti in un contesto industriale specifico, guidati da un’applicazione sotto la supervisione di un esperto. Mettere intelligenza artificiale all’interno di un processo manifatturiero può avere un forte impatto sul’intero processo produttivo. C’è il bisogno che la macchina si adatti e impari a fare esattamente quello che si vuole la macchina faccia. Tutto questo deve avvenire nella maniera più naturale possibile in relazione al luogo fisico dove vengono utilizzati questi macchinari.

Centrale la questione della disponibilità di dati, quali problemi pone?

I dati, si dice sempre, sono il petrolio dell’intelligenza artificiale. Il tema è come il dato viene trattato e preparato per essere utilizzato. È impensabile farlo però in sito, quindi dobbiamo pensare a metodi che preparino da soli i dati. Si tratta di applicazioni capaci di insegnare online, in maniera dinamica, alla macchina come migliorare un dato grezzo, come riconoscere le caratteristiche specifiche del singolo processo produttivo e del singolo operatore che userà la macchina. Faccio un esempio: se compro un paio di scarpe da ginnastica vorrei che si adattassero alla forma del mio piede e che imparassero, attraverso la suola, a fare da ammortizzatori se le uso in montagna o su un terreno sconnesso. Si tratta di un aggiustamento fine, che però fa una grande differenza nel processo produttivo. Questa capacità di adattarsi e passare da un modello che dovrebbe funzionare per tutti, dappertutto, a uno capace di funzionare alla perfezione su ambiti specifici, è quello che concretamente fa la differenza tra un metodo che “funzionicchia” e un metodo che porta ad un vero valore aggiunto nella catena produttiva.