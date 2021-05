Un modello migliore di partnership locali per i big del petrolio

Nello studio realizzato da OpenEconomics – una società di consulenza che affianca istituzioni e imprese, tra cui l’Eni, nella valutazione di politiche e progetti d’investimento, attraverso analisi dettagliate dei loro effetti economici, sociali e ambientali – questi punti sono stati esaminati in maniera approfondita, applicando la metodologia della valutazione di impatto. Questo tipo di valutazione, sempre più utilizzata dalle istituzioni multilaterali e indicata nelle recenti linee guida della Commissione europea come metodologia che i Paesi membri devono applicare per la selezione dei progetti da includere nei Piani di ripresa e resilienza, è basata su un’estensione dell’analisi costi-benefici attraverso una rappresentazione dettagliata dell’economia che tiene conto degli effetti diretti e indiretti dei progetti in un sistema di mercato.

I risultati dello studio, commissionato dalla stessa Eni, mostrano che il valore negoziato per il contratto di concessione era congruo e ragionevole. I benefici generabili dallo sviluppo del giacimento Opl 245 sarebbero stati significativi per il Paese e per il governo nigeriano. Non solo il Pil del Paese africano sarebbe aumentato di oltre 41 miliardi di dollari nell’arco di 25 anni di esercizio della concessione, ma benefici anche superiori sarebbero maturati attraverso gli incrementi di capacità produttiva generati dalle opportunità offerte dal progetto.

Al di là dei contenziosi internazionali a questo punto possibili, i risultati dell’analisi di OpenEconomics propongono argomenti ed evidenze empiriche contrarie alla narrativa corrente sulle famigerate international oil company (Ioc) come agenti di un capitalismo predatorio. Essi suggeriscono anche l’opportunità per le Ioc di sviluppare valutazioni congiunte dei progetti di investimento, affiancando i responsabili locali nella programmazione delle politiche di mitigazione e adattamento alla crisi attuale. Se una partnership proattiva di questo tipo fosse realizzata, i sospetti reciproci che derivano dalle informazioni asimmetriche dei governi e delle Ioc e da esperienze negative del passato potrebbero essere superate. Al tempo stesso, i conflitti attuali potrebbero essere risolti attraverso un programma comune di investimenti pubblici, in grado di riavviare la crescita secondo i principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale.

In questo contesto, l’Eni, più di altre compagnie petrolifere, appare nelle condizioni di svolgere un ruolo importante nel continente africano a supporto dell’economia dei Paesi, della transizione energetica e della sostenibilità, in virtù di un approccio tradizionalmente più collaborativo con i governi locali (eredità genetica e culturale della cosiddetta “Formula Mattei”), di un’attenzione e una gestione complessivamente efficace, sebbene migliorabile, dei rischi ambientali, e soprattutto di una strategia di sviluppo sostenibile e di lungo termine.