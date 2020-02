Un modernizzatore di cui è rimasto poco di Andrea Goldstein

L’uomo, l’imprenditore, l’icona. A 60 anni dalla prematura scomparsa sul direttissimo per Losanna, è difficile parlare di Adriano Olivetti senza essere sovrastati dalla marea retorica che lo rappresenta scevro delle debolezze e vanità che abitano tutti gli umani e che ne fa il modello ideale dell’Italia che, secondo gli agiografi, sarebbe potuto essere e che mai fu per colpa degli altri, che non lo capirono.

Se certamente la vita dell’Ingegnere fu ricca, anzi ricchissima, di idee, relazioni, progetti, più che il puro lignaggio, che certo c’era, contribuì la grande curiosità verso il mondo. Quello vicino di una Torino intra-bellica in cui fiorivano, nel rigore e nella riservatezza, i cenacoli scientifici e umanistici, con una forte connotazione ebraica che non poteva che attirare Olivetti. Quello molto più lontano di una cultura americana positivista e restia a imporsi limiti, ma non ingenua, che combinava tecnologia e organizzazione, nella ricerca di un modello di produzione che sfruttasse pienamente le economie di scala senza produrre alienazione.

È dall’intreccio tra queste due sorgenti di valori ed esperienze che nasce l’originalità dell’imprenditore Olivetti. Originalità indubbiamente relativa, dato che in ogni momento e latitudine ci sono capi azienda che dedicano una parte importante delle proprie energie a costruire e gestire imprese che ambiscono a remunerare il capitale senza dimenticare la propria responsabilità sociale. Ma non c’è dubbio che in Olivetti ci fu un tentativo ancora più ambizioso in questo senso, data la grande dimensione del colosso eporediese, la leadership in un’industria importante, la proiezione compiutamente multinazionale, la consapevolezza intellettuale e politica di Adriano. Qui gli esempi abbondano, dalle condizioni salariali e di welfare aziendale molto al di sopra della norma nel comparto metalmeccanico, all’attenzione sincera per l’estetica al servizio dei prodotti e delle fabbriche (anche quelle all’estero, come lo stabilimento argentino di Merlo, progettato da Marco Zanuso) e ovviamente gli interventi di pianificazione dei territori in cui Olivetti operava – il Canavese in primis, ma anche Matera e non solo. Sotto traccia si rinviene costantemente la prospettiva glocal, l’attenzione a migliorare ciò che è prossimo, ricorrendo ove opportuno all’eccellenza assoluta, ovunque essa sia reperibile.

Olivetti partecipò alla modernizzazione del Paese, ancora giovane e ottimista, con una molteplicità di iniziative che in qualche modo possono essere definite di natura imprenditoriale. È il caso in particolare di Comunità, con la sua duplice manifestazione, editoriale e politica. Varie le incursioni nel business dei giornali, dalla rivista Urbanistica al settimanale L’Espresso (in questo caso non assecondò il desiderio di Benedetti e Scalfari di farne un quotidiano). Nell’ambito formativo, dalla non facile collaborazione con Vittorio Valletta e la Fiat nasce l’Ipsoa. Fondamentali i legami internazionali, soprattutto con gli Stati Uniti e in particolare con la Ford Foundation. Servono a infondere nuove energie a un ecosistema intellettuale e culturale che, malgrado l’entusiasmo del boom, resta da sprovincializzare.

Ogni anniversario olivettiano è buono per ricordare tutti questi indubbi meriti. Immancabili sono gli accenni al dibattito contemporaneo sul capitalismo della conoscenza e sulla finalità ultima del fare impresa – il profitto senza se e senza ma, oppure il benessere collettivo? Frequenti i rimandi alla storia della grande impresa in Italia, che non c’è più, o quasi. Tutto legittimo, evidentemente, ma va detto che non solo poco è rimasto, ma che a onor del vero neanche tantissimo venne realizzato concretamente.