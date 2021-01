Un modo nuovo di fare cultura e sviluppo

Creare delle Zone franche culturali o Zes della Cultura nelle aree urbane, come già autorevolmente proposto, in particolare, in quelle con maggiori necessità di recupero e rilancio socioeconomico, dove incentivare, attraverso appositi strumenti non solo di natura fiscale, l’insediamento di botteghe d’arte e imprese creative e culturali.

Introdurre l’istituto giuridico della “Dichiarazione di stato di calamità culturale” per quelle aree, non solo urbane dove la presenza di istruzioni e luoghi della cultura pubblici e privati è del tutto assente o quasi inesistente, al fine di incentivare investimenti pubblici di recupero sociale per l’apertura di centri ricreativi, educativi e culturali in queste aree. La “cultura cura”, è ormai scientificamente provato come i luoghi della cultura e la loro corretta fruizione siano, difatti, oltre a dei luoghi preposti a curare dall’ignoranza e dalla povertà educativa, dei presìdi di ausilio medico che curano pazienti affetti da varie patologie specie di natura psichiatrica, oggi purtroppo in grande aumento. A tal fine occorre destinare una, seppure piccola, parte dei fondi del piano Next Generation Eu a finanziare progetti specifici in questa direzione. Nel breve periodo, sarebbe anche necessario, in carenza di spazi per aumentare i luoghi dove effettuare le vaccinazioni e amplificare la consapevolezza sul tema, riaprire i luoghi della cultura con queste specifiche finalità di cura ed educazione.

Molte e altre possono essere le strade per trasformare l’attuale rapporto pubblico privato nel sistema culturale italiano. Sarebbe davvero strano, oltre che inopportuno e fuori tempo, non riconoscere alla sfera generativa della creatività dell’uomo questo valore essenziale per costruire una società all’altezza delle nuove sfide che l’aspettano.

