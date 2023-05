Un modo nuovo di prendere parte alle assemblee

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La normativa emergenziale da Covid-19 utilizzata dal Legislatore ha previsto, da un lato, limiti alla possibilità di assembramento delle persone fisiche, dall’altro ha avuto l’innegabile pregio di aver “costretto” molti istituti a una veloce evoluzione, altrimenti difficilmente ipotizzabile.

In particolare, in ambito societario, l’art. 106 del Decreto “Cura Italia” ha consentito alle s.p.a, s.a.p.a., s.r.l., cooperative e mutue assicuratrici di prevedere, direttamente nell’avviso di convocazione dell’assemblea e anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, la possibilità per i soci di esprimere il proprio voto in via elettronica o per corrispondenza e di partecipare mediante mezzi di telecomunicazione.

Loading...

Lo stesso decreto ha altresì previsto sia che le assemblee delle medesime società si potessero svolgere “esclusivamente” mediante mezzi di telecomunicazione, sia che le stesse potessero prescindere dalla contestuale presenza fisica del presidente, del segretario o del notaio. È stato, poi, consentito alle s.p.a. quotate di ricorrere, anche nei casi in cui lo Statuto disponesse diversamente, all’istituto del “rappresentante designato” al quale potevano essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies Tuf.

L’esperienza del periodo di emergenza ha finito per delineare le direttrici in forza delle quali appare oggi possibile ipotizzare un’apertura normativa a una diversa concezione di “partecipazione” nelle società quotate. Si è avuto, infatti, un esperimento i cui risultati sono tali da suggerire la trasformazione dell’eccezione, imposta dal pericolo del contagio, in una futura regola, che potrà sostituire le norme tradizionali o convivere con esse.

In questa prospettiva, si inserisce proprio la previsione contenuta nel Ddl “Capitali” – approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dell’11 aprile scorso – il cui art. 12 introduce un nuovo art.135 undecies-1 Tuf. volto a consentire agli statuti delle s.p.a. quotate di prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell’art. 135-undecies. In questo modo viene a stabilizzarsi la regola già adottata temporaneamente dall’art. 106 del citato Decreto “Cura Italia”, e recentemente prorogata, in sede di conversione in legge del “Decreto milleproroghe 2023” sino al 31/7/2023 (art. 3, co. 10-undecies, Dl 198/2022).