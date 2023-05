Un multilateralismo utile per tutti è l’unica opzione per Pechino

Nell’immediato, infatti, un grande ostacolo è la restrizione dell’import-export di tecnologia, nel timore persistente di un dual use tra utilizzo per scopi civili/militari,ma secondo i due esperti cinesi Jie e Hui «non ha senso affrontare i problemi in questo modo, non è questione di corsa all’egemonia tecnologica».

No Huawei, no Google map. Un invito finale, molto diretto, è quello a non utilizzare come armi ogni scoperta scientifica utile a tutto il pianeta.

Loading...