«Un netto cambio di passo su energia, green, ricerca e formazione»

Su questo tasto vanno fatte alcune precisazioni. L’investimento delle imprese meridionali più frequente è quello che definiamo “tradizionale”, cioè sul nuovo capannone. Si investe meno in innovazione rispetto alle altre aree del Paese. Tutto ciò ci dice che si sta cercando di recuperare un ritardo dandosi strutture adeguate. Probabilmente, realizzato questo primo passo, seguirà anche una maggiore propensione a investire in innovazione. In realtà ci aspettiamo una svolta nei prossimi mesi con il Pnrr.

Cosa intende?

Voglio dire che su digitalizzazione e sostenibilità si attendono i bandi del Pnrr. Questo per ora ha per lo più avviato riforme e progetti, ma sono ancora pochi i bandi avviati e i cantieri aperti. Il cambio di passo è atteso per il 2023.

La ricerca di Srm svela però altre sorprese.