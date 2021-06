Un New Deal per l’Africa

Il G20 ha sospeso i pagamenti del servizio del debito per i paesi più poveri, mentre il Fmi, la Banca mondiale e altri donatori, tra cui l’Europa, hanno offerto contributi economici di eccezionale portata. Ma le istituzioni che da decenni sostengono la solidarietà internazionale sono ormai al limite, essendo state indebolite nel breve termine dalle enormi disparità nell’accesso ai vaccini e, più in generale, dalle profonde divergenze economiche che nessuna misura di emergenza sembra in grado di risolvere.

Ecco perché serve un nuovo piano, un New Deal ambizioso e audace. E il primo banco di prova di questa iniziativa sarà l’accesso ai vaccini Covid-19. Grazie al programma Covax, pilastro vaccinale della piattaforma internazionale ACT-A (Access to Covid-19 Tools Accelerator), e all’African Vaccine Acquisition Task Team, centinaia di milioni di dosi verranno consegnate all’Africa nei prossimi mesi. Le dosi di vaccino preordinate sono in fase di ripartizione attraverso canali multilaterali, dando massima priorità alla tutela degli operatori sanitari.

Ma questo non basta.

La vaccinazione, in questo momento, è la politica economica più importante a livello mondiale: i suoi benefici si calcolano in migliaia di miliardi, i suoi costi in miliardi. È l’investimento più redditizio in assoluto nel breve termine. Occorre, quindi, mobilitare strumenti finanziari innovativi per aumentare i fondi per l’acceleratore ACT, così da raggiungere l’obiettivo di copertura vaccinale per l’Africa fissato al 60-70% dai Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Chiediamo al Fmi di approvare l’uso dei diritti speciali di prelievo (DSP, l’unità di conto del Fondo) per finanziare tale sforzo. Inoltre, come afferma la dichiarazione di Roma adottata al Global Health Summit del 21 maggio scorso, la chiave per combattere le pandemie future è trasferire ai produttori di vaccini nei paesi in via di sviluppo non solo i brevetti ma anche le competenze necessarie.