Un nomade tra imprese e diplomazia in servizio per l’Italia, brand che crea valore

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

«C’è una cultura nomadica nel cuore dell’Asia centrale, ospitale ed aperta, in grado coniugare identità e diversità, chiavi interpretative fondamentali per la modernità. Questa regione è stata spesso al centro del mondo. In Kazakistan convivono 142 etnie e 18 confessioni religiose. L’Islam, che è la più diffusa, si è innestata nel forte sostrato religioso del tengrismo, un antico culto costituito da elementi di sciamanesimo e animismo, totemismo e adorazione della natura e degli antenati. Dal 2003 il Kazakistan ospita ogni tre anni il Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali. All’edizione di quest’anno, il 14 settembre scorso, è intervenuto anche papa Francesco. Pochi giorni fa, qui ad Astana, si è tenuto il vertice del C.I.C.A., la Conference on Interaction and Confidence Building Measures, e il Consiglio dei Capi della Comunità Stati indipendenti. C’erano undici capi di Stato, fra cui anche Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, due vicepresidenti e cinque ministri. Un momento di grande visibilità per questo Paese».

Marco Alberti – classe 1972 – appartiene alla nuova generazione di diplomatici italiani. Quella che si è formata non soltanto nei percorsi tradizionali fra consolati e ambasciate, ma che ha la sua ragion d’essere nell’esperienza nel mondo delle imprese e che, proprio per questo, sviluppa un pensiero articolato e sospeso fra la diplomazia classica e l’analisi culturale e multidisciplinare, il rapporto con le élite non solo politiche e la gestione dei problemi economici più complessi. Una commistione e una complementarità che hanno provato a dotare l’Italia, nelle zone di confine del mondo, di rappresentanti in grado di muoversi sui dossier più delicati per gli interessi economici e strategici del Paese. Riducendo così il nostro storico gap rispetto ai francesi, ai tedeschi e agli americani.

Loading...

Siamo ad Astana, capitale del Kazakistan, da Qazaq Gourmet, un ristorante in cui la tradizione viene proposta in una chiave ammorbidita e modernizzante: i capisaldi della cucina kazaka (l’utilizzo delle carni di cavallo, pecora e montone) sono confermati, ma sono resi meno selvaggi e meno ancestrali, più rotondi al palato delle nuove generazioni kazake occidentalizzate e dei molti imprenditori e manager di grandi gruppi stranieri attivi nel business dell’energia, dei minerali e delle terre rare che operano in questo quartiere di Astana. Non sono distanti gli uffici dell’Eni, che è in Kazakistan dal 1992.

Prima di leggere il menù (scritto in kazako, russo e inglese) Alberti mi indica particolari di questo ambiente che unisce la formalità nell’arredamento standard internazionale a elementi tradizionali kazaki: «Là in fondo hanno costruito una vera e propria jurta, la tenda che per millenni è stata usata dalle tribù di queste terre e dove ancora vivono i nomadi che hanno scelto di non trasferirsi nelle città. L’ospitalità appartiene da sempre al Dna del nomade. È un elemento culturale tramandato sino ad oggi. L’ospite è sacro, perché inviato da Dio, chiunque sia. Va accolto con rispetto e senza esitazione. Specialmente, come qui accadeva un tempo, se bussava nell’inverno della steppa, a quaranta gradi sottozero, dove una porta chiusa significava morte sicura».

Il primo piatto è una insalata di fichi e agnello, che viene servita con una guarnizione di fragole e lamponi. Insieme il cameriere porta le bevande classiche che accompagnano i cibi kazaki: il latte di cammella e il latte di giumenta. Il primo è più delicato. Il secondo è fatto fermentare a lungo, quindi ha acquisito una acidità alcolica. Alberti è di Cesena. La sua vitalità romagnola è resa più controllata dall’abito del diplomatico. «Sono nato in Congo, dove mio padre Arturo, obiettore di coscienza, faceva il medico pediatra in un villaggio sul lago Kivu chiamato Bukavu. Mia madre Valeria, che era una insegnante delle scuole superiori, lo aveva seguito in Africa. Allora il servizio civile durava due anni. Quasi cinquant’anni dopo, negli stessi luoghi sarebbe morto il mio collega e amico Luca Attanasio. Devo confessare che io non ho mai avuto il mal d’Africa. Forse perché siamo rientrati subito a Cesena, dove ho frequentato tutte le scuole e dove sta la mia famiglia. E, anche dopo la laurea in legge a Bologna, all’ingresso in diplomazia, non ho avuto esperienze professionali in quel continente. Ho lavorato in Argentina, all’ambasciata italiana a Buenos Aires, dove ho conosciuto mia moglie Lucia, e poi negli Stati Uniti, al consolato di New York».